Il monitor Philips Evnia da 27" 1920x1080 e 165 Hz è in sconto su Amazon al prezzo minimo storico

Su Amazon è disponibile il monitor Philips Evnia 27M1N3200ZS a 119,90 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 139,90 €. Si tratta quindi del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del monitor Philips Evnia 27M1N3200ZS

Si tratta del monitor da 27" da 165Hz IPS e un tempo di risposta di 1 ms per immagini sempre nitide e fluide in ogni circostanza, eliminando in modo efficace sbavature e sfocature. Con questo prodotto potrete scegliere tra le preimpostazioni integrate per i giochi FPS, racing o RTS, o in alternativa personalizzare la vostra esperienza in base alle vostre esigenze.

Il retro del monitor Philips Evnia 27M1N3200ZS

Il display è opaco ed è confortevole per gli occhi, grazie anche alle tecnologie Flicker Free e Low Blue Light che riducono l'affaticamento e aumentano il comfort di visione. Lato connettività troviamo 2x HDMI 2.0 e 1 DisplayPort 1.2.