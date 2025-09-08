0

Il monitor Philips Evnia da 27" 1920x1080 e 165 Hz è in sconto su Amazon al prezzo minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il monitor Philips Evnia da 27" al prezzo più basso di sempre, permettendovi di risparmiare fino al 14%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   08/09/2025
Monitor Philips Evnia 27M1N3200ZS

Su Amazon è disponibile il monitor Philips Evnia 27M1N3200ZS a 119,90 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 139,90 €. Si tratta quindi del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del monitor Philips Evnia 27M1N3200ZS

Si tratta del monitor da 27" da 165Hz IPS e un tempo di risposta di 1 ms per immagini sempre nitide e fluide in ogni circostanza, eliminando in modo efficace sbavature e sfocature. Con questo prodotto potrete scegliere tra le preimpostazioni integrate per i giochi FPS, racing o RTS, o in alternativa personalizzare la vostra esperienza in base alle vostre esigenze.

Il retro del monitor Philips Evnia 27M1N3200ZS
Il retro del monitor Philips Evnia 27M1N3200ZS

Il display è opaco ed è confortevole per gli occhi, grazie anche alle tecnologie Flicker Free e Low Blue Light che riducono l'affaticamento e aumentano il comfort di visione. Lato connettività troviamo 2x HDMI 2.0 e 1 DisplayPort 1.2.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
