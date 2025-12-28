AFK Journey è lo specchio del nostro tempo

È qualche settimana, ormai, che AFK Journey, un titolo mobile relativamente nuovo, uscito durante la prima metà del 2024 (e del quale abbiamo già ampiamente parlato nella nostra recensione), impegna quei pochi momenti liberi che mi sono rimasti a disposizione durante le mie giornate. Non è un videogioco impegnativo. Di fatto, si gioca da solo, figlio di quelle dinamiche "idle" che dominano le classifiche degli store digitali sui nostri smartphone. Nonostante la struttura, il gioco di Farlight Games ha almeno dalla sua uno stile gradevole che, se si è facilmente impressionabili dalle grafiche audaci e dinamiche (colpevole), è capace di catturare in un batter d'occhio. Aggiungeteci una partner con cui condividere l'esperienza e il gioco è fatto.

In quella che vedo come una prigione ricreativa, mi sono ritrovato ad apprezzare, mio malgrado, la confezione sfarzosa che avvolge questo pacco perlopiù vuoto; una matrioska senza fondo che è divertente da aprire, ma il cui contenuto si fa sempre più insignificante e sfuggente. Mi rendo conto che tutto ciò che ottengo ha poco o nulla a che fare con la mia competenza videoludica. Sono azioni ripetute all'infinito, che non necessitano neanche del mio comando per attivarle visto che basta premere un tasto per farle svolgere in automatico.

Quando mi trovo davanti a una scelta, quella se interagire o meno con il gioco, solitamente scelgo la prima. Però, ed è qui che entriamo nel vivo del discorso, il gioco stesso ha recentemente pensato di fare tutto al posto mio, surclassando la mia curva di progressione senza darmi la possibilità di scegliere come e in che misura procedere, rendendo ai miei occhi sempre più chiaro quanto rappresenti uno specchio del nostro tempo.