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State of Decay 3 ha un beta test in arrivo su PC, in seguito anche su PS5 e Xbox

State of Decay 3 si appresta ad essere messo a disposizione in prova con un nuovo play test in beta, inizialmente dedicato alla versione PC e poi anche su PS5 e Xbox Series X|S.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   06/10/2026
Una scena di State of Decay 3
State of Decay 3
State of Decay 3
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Undead Labs ha confermato che il beta test di State of Decay 3 è molto vicino su PC, con la possibilità di iscriversi a questa versione di prova pubblica che partirà molto presto, mentre arriverà più avanti, in data ancora da definire, su PS5 e Xbox Series X|S.

In un nuovo messaggio pubblicato sul canale Discord ufficiale gli sviluppatori hanno confermato che la versione beta su PC è quasi pronta e che stanno effettuando le modifiche finali prima di poterla mettere a disposizione degli utenti che si sono iscritti per prendere parte a questa prova. Successivamente, la beta arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S.

Nel caso siate interessati a sperimentare in anteprima questo nuovo capitolo della serie potete effettuare la registrazione a questo indirizzo, per poi attendere l'apertura del playtest che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.

Apocalisse zombie evoluta

State of Decay 3 è il terzo capitolo di una serie di survival horror che ci trasporta all'interno di un mondo in cui l'apocalisse zombie è già avvenuta e la civiltà è praticamente distrutta, cosa che innesca dinamiche di sopravvivenza estreme.

Il gameplay, anche in questo caso, è un misto di azione in terza persona open world ed elementi survival e gestionali, richiedendo di esplorare un'ampia mappa alla ricerca di risorse e sopravvissuti, gestire tali risorse e cercare di ricostruire una comunità umana insieme ad altri superstiti.

Su questo fronte entra in gioco una meccanica più in stile gestionale, sviluppata soprattutto a partire da State of Decay 2, che prevede la costruzione e gestione di vere e proprie basi, con la collaborazione di altri sopravvissuti.

State of Decay 3 è vivo e lo abbiamo giocato alla Gamescom State of Decay 3 è vivo e lo abbiamo giocato alla Gamescom

Il gioco può essere affrontato in single player o in multiplayer cooperativo, con ulteriori elementi che aspettiamo ancora di scoprire in questo terzo capitolo.

Undead Labs è uno dei team che si sono distaccati da Xbox Game Studios con la recente ristrutturazione ancora in corso nella divisione di Microsoft: è diventato indipendente e ha effettuato alcuni licenziamenti, ma il progetto State of Decay 3 sembra comunque essere salvo e arriverà regolarmente sul mercato per PC, PS5 e Xbox Series X|S, disponibile al day one anche su Game Pass.

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