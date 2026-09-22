Undead Labs diventa uno studio indipendente: l'annuncio con la conferma dello sviluppo di State of Decay 3

Oltre a questo, viene ribadito che lo sviluppo su State of Decay 3 sta proseguendo e che l'uscita è ancora prevista per il 2027, con lancio che resta fissato su Xbox Game Pass .

La questione non era stata precisata in precedenza: al momento dello scorporo da Xbox Game Studios, che ha coinvolto anche Double Fine, Compulsion e Ninja Theory , sembrava che Undead Labs cercasse un nuovo proprietario, invece a quanto pare ha deciso di proseguire la strada come studio indie .

Proprietari di sé stessi

"Undead Labs ha annunciato oggi di aver completato la separazione da Xbox e di operare ora come studio di sviluppo videogiochi indipendente e di proprietà dei dipendenti", si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale del team.

"Lo sviluppo di State of Decay 3 prosegue attivamente presso Undead Labs. Il gioco è attualmente in fase alpha e il team sta lavorando per raggiungere l'obiettivo precedentemente annunciato di passare alla closed beta entro la fine dell'anno. L'uscita di State of Decay 3 è prevista per il 2027 su Xbox, Game Pass, PC e PlayStation".

Questo coincide con quanto riferito già nelle ore scorse dalla comunicazione ufficiale di Microsoft sulla grossa riorganizzazione di Xbox annunciata oggi, ma si arricchisce del dettaglio sulla proprietà di Undead Labs, che ora appartiene sostanzialmente al team stesso.

"L'indipendenza ci avvicina alla nostra community e ci permette di concentrarci su ciò che conta di più: realizzare i migliori giochi possibili e guadagnarci il sostegno costante delle persone che scelgono di trascorrere il loro tempo con noi", ha dichiarato Philip Holt, direttore dello studio Undead Labs. "State of Decay esiste perché milioni di giocatori hanno fatto questa scelta nel corso degli anni, e noi ci impegniamo a onorare la loro fiducia".

Il gioco è un survival horror open world, caratterizzato da un misto di elemento che comprendono esplorazione, combattimento in stile melee e sparatutto in terza persona, survival e gestione di basi, fortificazioni e risorse, che con il terzo capitolo sembra effettuare anche una notevole evoluzione tecnica.