Warcraft 3: Reforged si amplia con l'espansione Forsaken Kingdom e la patch 3.0, già disponibili

Dalla BlizzCon 2026 è arrivata anche la presentazione di Forsaken Kingdom, la nuova espansione di Warcraft 3: Reforged già disponibile in queste ore per la versione rielaborata del celebre strategico in tempo reale che riceve anche la grossa patch 3.0.

Forsaken Kingdom torna al cuore della narrativa di Warcraft III con due campagne: la campagna prologo "Gli ultimi giorni di Lordaeron" e la campagna principale. Il prologo offre un'esperienza di Warcraft III più lineare e tradizionale con quattro missioni, mentre la campagna principale si apre a una struttura in stile gioco di ruolo a mondo aperto, ispirata alla nota campagna di Rexxar.

All'interno della storia ci troviamo ad attraversare località iconiche come Stratholme e Sepulcra e sperimentare un nuovo sistema d'inventario con scomparti per l'equipaggiamento, oggetti, kit degli eroi e nuovi sistemi di talenti.