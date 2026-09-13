Warcraft 3: Reforged si amplia con l'espansione Forsaken Kingdom e la patch 3.0, già disponibili

Dalla BlizzCon 2026 è arrivata anche la presentazione di Forsaken Kingdom, la nuova espansione di Warcraft 3: Reforged già disponibile in queste ore per la versione rielaborata del celebre strategico in tempo reale che riceve anche la grossa patch 3.0.
Forsaken Kingdom torna al cuore della narrativa di Warcraft III con due campagne: la campagna prologo "Gli ultimi giorni di Lordaeron" e la campagna principale. Il prologo offre un'esperienza di Warcraft III più lineare e tradizionale con quattro missioni, mentre la campagna principale si apre a una struttura in stile gioco di ruolo a mondo aperto, ispirata alla nota campagna di Rexxar.
All'interno della storia ci troviamo ad attraversare località iconiche come Stratholme e Sepulcra e sperimentare un nuovo sistema d'inventario con scomparti per l'equipaggiamento, oggetti, kit degli eroi e nuovi sistemi di talenti.
C'è anche una rielaborazione grafica totale
Warcraft III Reforged: Forsaken Kingdom include circa 30 ore di gioco e quasi un'ora di filmati e scene d'intermezzo, componendo un'esperienza decisamente "corposa", come spiegato dagli sviluppatori durante la presentazione.
Oltre alle campagne e ai nuovi contenuti, diverse novità arrivano dalla contemporanea patch 3.0, che introduce diverse novità per tutti.
Con il lancio di Forsaken Kingdom arriva anche l'Edizione Definitiva, ovvero una nuova modalità grafica sia per Warcraft III: Reforged base che per Forsaken Kingdom, che punta a tornare allo stile delle origini ma migliorando la visibilità generale.
Il nuovo stile grafico adotta profili più definiti che rendono la scena più leggibile, con un'inquadratura più spostata verso l'alto e un sistema di illuminazione più marcato.
La patch 3.0 introduce inoltre il nuovo personaggio del Paladino Reietto in Warcraft III: Reforged, portando un nuovo e potente eroe sul campo di battaglia.
Armato di Consacrazione, Giusta Furia, Aura Santa e Fuoco Purificatore, questo campione canalizza le cure, i danni, il controllo, la resistenza e la potenza necessari a plasmare il campo di battaglia.
Dalla BlizzCon è inoltre giunto l'annuncio di World of Warcraft Forever e di Diablo 5.