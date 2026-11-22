Come fece GTA 3 , uno dei videogiochi più influenti della storia, a diventare un'esclusiva temporale per PlayStation 2 , contribuendo in modo decisivo a definire l'identità della console? A ricostruire i retroscena di quell'accordo è una nuova intervista realizzata da Christopher Dring per The Game Business, che ha raccolto le testimonianze di alcuni ex dirigenti di PlayStation e Take-Two.

Sconti milionari e lo scetticismo di PlayStation USA

All'epoca, sia Take-Two sia Rockstar Games guardavano con grande fiducia all'ecosistema PlayStation, nutrendo invece forti dubbi sulle reali possibilità di affermazione di Xbox. Proprio per questo motivo l'editore accolse di buon grado la proposta di Sony, che sul piatto mise non soltanto un'ingente somma di denaro, ma soprattutto un'agevolazione economica rivelatasi ancora più determinante:

"Sony venne da noi dicendo che stava cercando un prodotto da rendere esclusivo, perché voleva arginare Microsoft. L'intera Take-Two e Rockstar sostenevano enormemente PlayStation e non sostenevano affatto Xbox all'epoca. Non eravamo davvero sicuri che [Xbox] avrebbe combinato qualcosa. Quindi fummo molto felici di fare un'esclusiva, ma non solo: ci diedero una considerevole somma di denaro, e per noi questo era piuttosto importante. Ma ancora più importante, come si è poi rivelato, fu lo sconto che ci concessero sui costi di produzione."

Quella riduzione ammontava a una cifra compresa tra 2,50 e 3 dollari per singola unità, un margine che fruttò a Take-Two "decine e decine e decine di milioni di dollari". Sumner ha inoltre ricordato come all'interno della stessa Sony non tutti fossero ugualmente convinti dell'affare: mentre la divisione europea spingeva per chiudere l'accordo, il team statunitense si mostrava decisamente più riluttante:

"Gli Stati Uniti stavano davvero trascinando i piedi. Non lo capivano. Chris [Deering] e i ragazzi di Sony nel Regno Unito avevano capito perfettamente il gioco, mentre quelli negli Stati Uniti no. E in un certo senso furono trascinati a rimorchio."