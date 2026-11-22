Come fece GTA 3, uno dei videogiochi più influenti della storia, a diventare un'esclusiva temporale per PlayStation 2, contribuendo in modo decisivo a definire l'identità della console? A ricostruire i retroscena di quell'accordo è una nuova intervista realizzata da Christopher Dring per The Game Business, che ha raccolto le testimonianze di alcuni ex dirigenti di PlayStation e Take-Two.
Secondo quanto raccontato da Kelly Sumner, ex dirigente di Take-Two, l'intera operazione nacque dalla precisa volontà di Sony di assicurarsi un titolo di peso per tenere a bada l'allora esordiente rivale sul mercato: Microsoft Xbox.
Sconti milionari e lo scetticismo di PlayStation USA
All'epoca, sia Take-Two sia Rockstar Games guardavano con grande fiducia all'ecosistema PlayStation, nutrendo invece forti dubbi sulle reali possibilità di affermazione di Xbox. Proprio per questo motivo l'editore accolse di buon grado la proposta di Sony, che sul piatto mise non soltanto un'ingente somma di denaro, ma soprattutto un'agevolazione economica rivelatasi ancora più determinante:
"Sony venne da noi dicendo che stava cercando un prodotto da rendere esclusivo, perché voleva arginare Microsoft. L'intera Take-Two e Rockstar sostenevano enormemente PlayStation e non sostenevano affatto Xbox all'epoca. Non eravamo davvero sicuri che [Xbox] avrebbe combinato qualcosa. Quindi fummo molto felici di fare un'esclusiva, ma non solo: ci diedero una considerevole somma di denaro, e per noi questo era piuttosto importante. Ma ancora più importante, come si è poi rivelato, fu lo sconto che ci concessero sui costi di produzione."
Quella riduzione ammontava a una cifra compresa tra 2,50 e 3 dollari per singola unità, un margine che fruttò a Take-Two "decine e decine e decine di milioni di dollari". Sumner ha inoltre ricordato come all'interno della stessa Sony non tutti fossero ugualmente convinti dell'affare: mentre la divisione europea spingeva per chiudere l'accordo, il team statunitense si mostrava decisamente più riluttante:
"Gli Stati Uniti stavano davvero trascinando i piedi. Non lo capivano. Chris [Deering] e i ragazzi di Sony nel Regno Unito avevano capito perfettamente il gioco, mentre quelli negli Stati Uniti no. E in un certo senso furono trascinati a rimorchio."
Come la trilogia di GTA su PS2 ha trasformato le esclusive PlayStation
Nonostante le esitazioni iniziali della filiale americana, GTA 3 finì per plasmare il futuro stesso delle produzioni interne di Sony. L'ex dirigente PlayStation Shuhei Yoshida, intervenuto anch'egli ai microfoni di The Game Business, ha infatti spiegato come i tre capitoli di Grand Theft Auto usciti in esclusiva su PlayStation 2 - includendo dunque anche Vice City e San Andreas - abbiano innescato un cambio di rotta presso alcuni dei più importanti studi di sviluppo legati alla piattaforma.
"Ricordo chiaramente l'impatto che GTA 3, Vice City e San Andreas ebbero sull'intera industria. Quando passammo da PS2 a PS3, tutti e tre questi sviluppatori passarono dai character action a giochi action-adventure in terza persona più realistici e dai temi maturi. Naughty Dog realizzò Uncharted, Insomniac fece Resistance: Fall of Man e Sucker Punch realizzò Infamous."
Vi lasciamo in conclusione alla recensione di GTA 6.