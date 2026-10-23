In Zelda: Ocarina of Time, Navi doveva avere l'aspetto di una ragazza, ma non era tecnicamente possibile

Navi è uno degli elementi caratterizzanti di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, con il suo celebre "Hey, listen" entrato nella storia, ma il suo semplice aspetto da globo luminoso non era quello previsto inizialmente, considerando che sarebbe dovuta apparire come una ragazza, ma la cosa non risultava tecnicamente fattibile su Nintendo 64.
A svelare il retroscena su questo particolare elemento dello sviluppo è stato il designer Yoshiaki Koizumi, a dire il vero diversi anni fa, ma la questione è stata risollevata di recente dal canale YouTube di Kit & Krysta in occasione del prossimo arrivo del remake su Nintendo Switch 2.
Si tratta di un'informazione emersa già nel 2011, durante una puntata di Iwata Asks dell'epoca, ma potrebbe essere sfuggita a molti dunque può essere interessante rievocarla ora, con il prossimo rilancio del gioco nella sua nuova versione modernizzata.
Un semplice globo luminoso per comodità
Koizumi ha spiegato che l'aspetto di Navi doveva essere quello tipico di una fata, dunque essenzialmente una ragazza carina, ma le potenzialità tecniche di Nintendo 64 non consentivano di gestire un personaggio miniaturizzato e complesso volteggiante intorno al protagonista per tutto il tempo.
Per questo motivo, "ho semplicemente fatto in modo che comparisse come una palla di luce con le ali", ha ammesso candidamente Koizumi, spiegando il motivo dell'aspetto tipico di Navi, che in effetti appare come una sorta di piccola sfera luminosa con le ali.
Il designer non lo spiega chiaramente, ma è facile intuire che le limitazioni tecniche dell'hardware non avrebbero consentito la gestione di un personaggio dettagliato sempre presente vicino al protagonista sullo schermo.
Koizumi ha avuto anche l'idea di creare il sistema detto "Z-targeting", ovvero quello che consentiva di bloccare l'inquadratura su un nemico premendo il grilletto Z sul controller di Nintendo 64, un altro elemento collegato proprio a Navi, visto che questa venne scelta al posto di un semplice cursore impersonale sullo schermo.
Curiosamente, nonostante il potenziale tecnologico ora sia sicuramente superiore, l'aspetto di Navi è rimasto lo stesso anche nel nuovo The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo Switch 2, cosa che rende il remake decisamente fedele all'originale su questo fronte. Di nuovo ci sono invece i "pensieri di Navi", che aumenteranno un po' lo spessore del personaggio raccontando qualcosa di più sul mondo del gioco.