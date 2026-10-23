In Zelda: Ocarina of Time, Navi doveva avere l'aspetto di una ragazza, ma non era tecnicamente possibile

Navi è uno degli elementi caratterizzanti di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, con il suo celebre "Hey, listen" entrato nella storia, ma il suo semplice aspetto da globo luminoso non era quello previsto inizialmente, considerando che sarebbe dovuta apparire come una ragazza, ma la cosa non risultava tecnicamente fattibile su Nintendo 64.

A svelare il retroscena su questo particolare elemento dello sviluppo è stato il designer Yoshiaki Koizumi, a dire il vero diversi anni fa, ma la questione è stata risollevata di recente dal canale YouTube di Kit & Krysta in occasione del prossimo arrivo del remake su Nintendo Switch 2.

Si tratta di un'informazione emersa già nel 2011, durante una puntata di Iwata Asks dell'epoca, ma potrebbe essere sfuggita a molti dunque può essere interessante rievocarla ora, con il prossimo rilancio del gioco nella sua nuova versione modernizzata.