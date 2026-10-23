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Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition è ora disponibile su Nintendo Switch 2

Senza particolare preavviso, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition è stato messo a disposizione su Nintendo Switch 2, completando la nuova trilogia sulla console.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   23/10/2026
La copertina di Shadow of the Tomb Raider
Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
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Alquanto a sorpresa, Aspyr e Crystal Dynamics hanno lanciato Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition su Nintendo Switch 2, disponibile da queste ore su Nintendo eShop e anche come parte del Trilogy Bundle.

Si tratta dell'edizione completa del terzo capitolo della "nuova trilogia" di Tomb Raider, sebbene la definizione cominci ad essere inappropriata considerando che sono in arrivo il remake del primo capitolo con Tomb Raider: Legacy of Atlantis e il nuovo capitolo Tomb Raider: Catalyst.

Dopo Tomb Raider: Definitive Edition e Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, la trilogia si conclude dunque anche su Nintendo Switch 2 con la sua versione del terzo capitolo, Shadow of the Tomb Raider.

Si completa la trilogia su Switch 2

"Vivi l'epico finale della trilogia Survivor, mentre Lara Croft diventa la Tomb Raider che è destinata a essere", si legge nella descrizione ufficiale del gioco.

"Corri per salvare il mondo da un'apocalisse Maya. Lara dovrà avventurarsi in luoghi letali ed esotici, sopravvivere alla giungla spietata e affrontare tombe terrificanti per raggiungere la leggendaria città inca perduta di Paititi".

Gli sviluppatori di Tomb Raider: Legacy of Atlantis vogliono preservare quasi intatti i momenti più memorabili dell'originale Gli sviluppatori di Tomb Raider: Legacy of Atlantis vogliono preservare quasi intatti i momenti più memorabili dell'originale

Shadow of the Tomb Raider rappresenta l'evoluzione definitiva della Lara Croft vista nella trilogia Survivor, e questo si riflette anche nelle caratteristiche del gioco, che appare più ricco e ampio dei precedenti, tra livelli aperti e la presenza di ulteriori tombe con enigmi da risolvere.

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition include il gioco base, tutte e sette le Tombe Sfida dei contenuti scaricabili, la modalità cooperativa online a due giocatori, oltre a tutte le armi, gli abiti e le abilità scaricabili.

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