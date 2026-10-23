Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition è ora disponibile su Nintendo Switch 2

Alquanto a sorpresa, Aspyr e Crystal Dynamics hanno lanciato Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition su Nintendo Switch 2, disponibile da queste ore su Nintendo eShop e anche come parte del Trilogy Bundle.

Si tratta dell'edizione completa del terzo capitolo della "nuova trilogia" di Tomb Raider, sebbene la definizione cominci ad essere inappropriata considerando che sono in arrivo il remake del primo capitolo con Tomb Raider: Legacy of Atlantis e il nuovo capitolo Tomb Raider: Catalyst.

Dopo Tomb Raider: Definitive Edition e Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, la trilogia si conclude dunque anche su Nintendo Switch 2 con la sua versione del terzo capitolo, Shadow of the Tomb Raider.