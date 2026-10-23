I primi voti di Call of Duty: Modern Warfare 4 lo piazzano tra i capitoli migliori della serie

Nel caso non l'abbiate ancora fatto, vi raccomandiamo di leggere la nostra recensione di Call of Duty: Modern Warfare 4 per scoprire cosa ne pensiamo di questo nuova iterazione e approfondirne le varie caratteristiche, ma dopo un primo impatto davvero molto positivo sulla componente narrativa le impressioni vengono decisamente confermate anche alla luce del pacchetto completo .

Non sono ancora molte le recensioni pubblicate su Call of Duty: Modern Warfare 4 e relative al pacchetto completo offerto dal gioco, ma da quanto possiamo vedere per il momento sembrano confermate le ottime valutazioni assegnate alla Campagna, con i primi voti che piazzano questo nuovo titolo tra i migliori capitoli della serie .

I primi voti dalla stampa internazionale

La Campagna aveva già decisamente convinto, con la rappresentazione su larga scala dell'invasione della Corea del Sud e una serie di livelli altamente spettacolari, in grado di tenere incollati per la sua durata (non lunghissima a dire il vero, come da tradizione), ma la bontà del multiplayer risulta determinante per il successo di Call of Duty: Modern Warfare 4 presso la critica.

Ricordiamo peraltro che il gioco è disponibile da oggi in maniera ufficiale per tutti i giocatori, dunque chiunque può toccare con mano questo nuovo capitolo della serie.

Il voto medio ponderato su Metacritic, ovvero il Metascore, è attualmente di 87, mentre su OpenCritic si trova a 85.

Vediamo dunque alcuni dei voti giunti finora:

Windows Central - 100

TechRadar Gaming - 100

Destructoid - 90

DayOne - 90

GamesRadar+ - 90

Impulsegamer - 90

Nintendo Life - 90

Nintendo Insider - 90

GamingTrend - 87

Vandal - 87

Game Informer - 85

Press Start Australia - 85

GameSpot - 80

Multiplayer.it - 80

Guardian - 80

Hardcore Gamer - 80

Da notare, peraltro, il fatto che le due testate specializzate su piattaforme Nintendo che hanno pubblicato il proprio voto hanno assegnato entrambe un "9", dimostrando l'ottimo impatto che il gioco - il primo di nuova concezione ad arrivare su piattaforma della grande N - sembra aver avuto su Nintendo Switch 2, in attesa di ulteriori sviluppi.

Evidentemente, anche le componenti multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 4 devono aver convinto, con le varie modalità competitive più classiche e le nuove introduzioni come la variante in stile sparattutto ad estrazione DMZ.

Al momento, il gioco si piazza in settima posizione nella classifica storica di tutti i capitoli della serie in termini di valutazione della critica, ma a pari merito con il primo Call of Duty: Black Ops in sesta e dopo Call of Duty 4: Modern Warfare (2007), Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009), Call of Duty (2003), Call of Duty 2 (2005) e Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011).