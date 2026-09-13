Cyberpunk 2077 arriva su Battle.net nel 2026, annunciata anche la collaborazione con Overwatch

Durante la BlizzCon 2026 , CD Projekt RED ha annunciato l'arrivo di Cyberpunk 2077 e dell'espansione Phantom Liberty su Battle.net entro la fine dell'anno. L'annuncio è stato effettuato nel corso del panel 30 Years of Battle.net With Special Guest CD Projekt RED, al quale hanno partecipato Amelia Korzycka, Expert Community e Social Media Manager di CD Projekt RED, e Miles Tost, Level Design Lead.

La versione Battle.net permetterà di acquistare separatamente Cyberpunk 2077 e Phantom Liberty, oppure di optare per Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, che comprende sia il gioco base sia l'espansione. Si tratta di un ulteriore passo nell'avvicinamento tra le due aziende, dopo gli annunci riguardanti la presenza di prodotti CD Projekt RED sulla piattaforma di Blizzard.

La collaborazione non si limiterà però alla distribuzione dei giochi. Nel corso del panel è stato infatti annunciato che Overwatch riceverà nel 2027 contenuti ispirati alle serie Netflix Cyberpunk: Edgerunners e Cyberpunk: Edgerunners 2. L'annuncio è arrivato in occasione del quarto anniversario della serie animata e a poco più di un mese dal debutto della seconda stagione, previsto in esclusiva su Netflix il 20 ottobre 2026.

Cyberpunk 2077 arriverà su Battle.net poco dopo un altro importante titolo di CD Projekt RED: The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered. La versione rimasterizzata sarà disponibile sulla piattaforma dal 29 settembre 2026 ed è già possibile effettuare il preacquisto. Anche l'espansione Songs of the Past, prevista per il 2027, è già presente su Battle.net per essere aggiunta alla lista dei desideri.

La collaborazione coinvolgerà inoltre Diablo IV. Durante il panel è stato mostrato per la prima volta integralmente un nuovo costume per il Barbaro ispirato a Geralt di Rivia. L'oggetto cosmetico sarà disponibile gratuitamente per gli utenti Battle.net che effettueranno il preacquisto di The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past quando sarà disponibile per il preordine, oppure che acquisteranno l'espansione al momento del lancio.

Il costume rappresenta il primo contenuto ispirato a The Witcher destinato a Diablo IV, ma Blizzard e CD Projekt RED hanno già confermato che altro materiale legato alla serie arriverà nel 2027. I dettagli sull'iniziativa saranno comunicati successivamente.