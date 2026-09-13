Final Fantasy 7 Revelation ha riprogettato lo scontro con Knights of the Round perché troppo facile

La materia della summon Knights of the Round in Final Fantasy VII è leggendaria: è una delle più potenti dell'intera serie, e anche solo ottenerla, nel gioco originale del 1997, rappresentava una delle sfide più difficili in assoluto, che richiedeva ore e ore da passare ad allevare e incrociare chocobo e che risultava quasi impossibile senza un guida di qualche tipo. In Final Fantasy 7 Revelation , capitolo conclusivo della trilogia del remake, i Cavalieri torneranno, e come già accaduto con altre evocazioni della saga, prima di poterli chiamare in proprio soccorso bisognerà affrontarli in battaglia, uno contro tredici cavalieri arturiani in carne e armatura.

Ce la faremo?

"L'evocazione di Knights of the Round sarà presente in Final Fantasy 7 Revelation," ha confermato il game director Naoki Hamaguchi in un'intervista a MinnMax. "Visto quanto era potente questa materia nel gioco originale, stiamo lavorando per renderla uno scontro davvero difficile."

Tradurre un'evocazione così epica in uno scontro altrettanto memorabile, però, non è stato semplice. Perfino l'animazione di evocazione del gioco originale era talmente lunga ed elaborata che i giocatori, col tempo, trovarono un modo per saltarla usando un glitch. Durante lo sviluppo di Revelation, il combat director Teruki Endo si è reso conto che la prima versione del boss non era abbastanza difficile: "Dobbiamo renderli più forti."

Da qui la riunione d'emergenza raccontata da Hamaguchi: "Abbiamo dovuto convocare una riunione d'emergenza con tutti i director, l'art director, il motion director, e ho dovuto spiegare a tutti che Endo voleva rendere il boss più forte, quindi bisognava ricominciare da capo," ha raccontato il director, sorridendo.

Final Fantasy 7 Revelation uscirà l'8 aprile 2027 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch 2.