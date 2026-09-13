James Pond Legacy, pubblicato il primo trailer di gameplay della controversa raccolta retro

Il filmato permette finalmente di vedere in azione i giochi inclusi nel pacchetto e mostra anche alcune delle funzionalità aggiuntive previste. Tra queste figurano filtri grafici, salvataggi rapidi, illustrazioni per i bordi dello schermo e altre opzioni pensate per adattare l'esperienza originale ai sistemi contemporanei.

System 3 ha pubblicato il primo trailer di gameplay di James Pond Legacy , raccolta retro che riunirà i quattro capitoli della serie e sarà accompagnata da un museo digitale dedicato alla storia del personaggio.

Il nuovo trailer rappresenta quindi un passo avanti rispetto al primo filmato promozionale. Non risolve però tutte le controversie che avevano accompagnato l'annuncio. Nel video compaiono infatti ancora alcune delle illustrazioni realizzate con l'intelligenza artificiale generativa, finite al centro di numerose critiche.

Tra gli esempi più evidenti c'è nuovamente Keith, personaggio raffigurato con un numero differente di dita tra le due mani: quattro da una parte e tre dall'altra. Il trailer presenta inoltre un altro dettaglio curioso, questa volta legato a un errore di battitura.

Intorno al quarantesimo secondo viene mostrata la confezione dell'edizione brasiliana di James Pond 3 distribuita da Tectoy, ma il paese viene indicato come "Brazilin" invece di "Brazilian". Un errore apparentemente secondario, che però arriva in un momento in cui System 3 è già sotto osservazione per la qualità del materiale extra prodotto per la raccolta.

Le polemiche erano iniziate con il primo trailer, quando System 3 aveva sostenuto che tutti i nuovi elementi grafici fossero stati realizzati da esseri umani. Un'affermazione che aveva suscitato numerose contestazioni, con diversi osservatori che avevano individuato caratteristiche riconducibili alla generazione tramite AI.

Il nuovo trailer permette di farsi un'idea più concreta di James Pond Legacy e delle sue caratteristiche, ma non sembra destinato a chiudere le discussioni sulla direzione artistica del progetto.