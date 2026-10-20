Le rapine in realtà virtuale di Payday: Aces High hanno una data di uscita su SteamVR, Steam Frame e Meta Quest

L'annuncio è stato accompagnato da un breve trailer, disponibile qui sotto, che offre un piccolo assaggio delle rapine e degli scontri a fuoco che ci attendono in questa nuova incarnazione della serie.

Fast Travel Games e Starbreeze Entertainment hanno annunciato la data di uscita di Payday: Aces High , nuovo capitolo in realtà virtuale della celebre serie dedicata alle rapine cooperative. Il gioco sarà disponibile dal 5 novembre su SteamVR, Steam Frame e Meta Quest al prezzo di 24,99 dollari.

Cos'è Payday: Aces High

In Payday: Aces High i giocatori vestiranno i panni degli Aces, una squadra d'élite di rapinatori equipaggiata con tecnologia avanzata, gadget e un vasto arsenale di armi. Dopo essere stati incastrati dal magnate Warren Jupiter e finiti in prigione, i protagonisti partiranno alla ricerca della vendetta colpendo banche, musei e perfino il suo attico super sorvegliato.

Come da tradizione per la serie, ogni colpo potrà essere affrontato in cooperativa fino a quattro giocatori. Sarà possibile pianificare l'approccio, scegliere equipaggiamento e abilità e completare gli obiettivi cercando di evitare gli allarmi, oppure affrontare le conseguenze quando la situazione degenera.

Il gioco includerà inoltre numerose armi, tra cui fucili d'assalto, mitragliette, shotgun e pistole, oltre a gadget come rampini e torrette automatiche. Denaro e reputazione ottenuti durante le missioni permetteranno di sbloccare nuove abilità, equipaggiamenti e opzioni di personalizzazione per creare il rapinatore più adatto al proprio stile di gioco.

Chiaramente la differenza rispetto alla serie principale è che Payday: Aces High è stato sviluppato appositamente per la realtà virtuale. Questo significa che molte delle azioni tipiche delle rapine vengono eseguite direttamente dai giocatori attraverso i movimenti delle mani, dalla gestione dell'equipaggiamento al trasporto del bottino fino all'utilizzo di armi e gadget, rendendo l'esperienza potenzialmente più immersiva.

L'annuncio è arrivato insieme a nuove dichiarazioni degli sviluppatori, che si sono detti soddisfatti dei risultati ottenuti durante gli ultimi playtest in vista della pubblicazione. Secondo Erik Odeldahl, Chief Creative Officer di Fast Travel Games, il titolo è riuscito a riprodurre l'esperienza tipica di Payday anche in realtà virtuale, spingendo i giocatori a coordinarsi durante le fasi stealth, improvvisare quando qualcosa va storto e affrontare le rapine fianco a fianco con altri tre compagni.

Anche il CEO di Starbreeze Adolf Kristjansson ha lodato il lavoro svolto dal team, spiegando che lo studio è riuscito a trasportare nella realtà virtuale sia la tensione delle infiltrazioni silenziose sia il caos degli scontri a fuoco che caratterizzano la serie.