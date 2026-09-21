Il nuovo trailer di Persona 4 Revival presenta alcune delle novità introdotte nel remake

Atlus ha pubblicato su YouTube il secondo episodio della serie di video di presentazione dedicati a Persona 4 Revival, il remake del celebre JRPG in arrivo il 18 febbraio 2027 su PS5, Xbox Series X|S e PC. Il filmato approfondisce diversi aspetti del gioco, alternando sequenze narrative, presentazioni dei personaggi e un focus sulle novità introdotte appositamente per questa riedizione.

Il video introduce i membri principali dell'Investigation Team, come Rise Kujikawa e Naoto Shirogane, il gruppo formato dai protagonisti per svelare il segreto dietro al Canale di Mezzanotte, l'inquietante trasmissione televisiva che appare solo nelle notti di pioggia e che ogni volta anticipa un nuovo omicidio nella tranquilla cittadina di Inaba. Non manca una sezione dedicata ai combattimenti, che mostra l'evoluzione del sistema e le nuove meccaniche aggiunte, come, il Prime Time, che all'attivazione garantisce turni gratuiti, riduce a zero il costo della abilità e permette agli attacchi di ignorare le resistenze dei nemici per infliggere danni diretti.