Il nuovo trailer di Persona 4 Revival presenta alcune delle novità introdotte nel remake

Atlus ha pubblicato su YouTube il secondo episodio della serie di video di presentazione dedicati a Persona 4 Revival, il remake del celebre JRPG in arrivo il 18 febbraio 2027 su PS5, Xbox Series X|S e PC. Il filmato approfondisce diversi aspetti del gioco, alternando sequenze narrative, presentazioni dei personaggi e un focus sulle novità introdotte appositamente per questa riedizione.
Il video introduce i membri principali dell'Investigation Team, come Rise Kujikawa e Naoto Shirogane, il gruppo formato dai protagonisti per svelare il segreto dietro al Canale di Mezzanotte, l'inquietante trasmissione televisiva che appare solo nelle notti di pioggia e che ogni volta anticipa un nuovo omicidio nella tranquilla cittadina di Inaba. Non manca una sezione dedicata ai combattimenti, che mostra l'evoluzione del sistema e le nuove meccaniche aggiunte, come, il Prime Time, che all'attivazione garantisce turni gratuiti, riduce a zero il costo della abilità e permette agli attacchi di ignorare le resistenze dei nemici per infliggere danni diretti.
Colonna sonora, nuovi Social Link e i Location Episode
Ampio spazio è riservato anche alla vita quotidiana del protagonista, che in Persona 4 Revival rimane una componente centrale dell'esperienza. Il video mostra Nanako, lo zio Dojima e il detective Adachi, alcune delle tante figure che incontreremo a Inaba e che contribuiscono a costruire i rapporti Social Link: le relazioni che il giocatore può approfondire con gli abitanti della città, fondamentali per conoscere meglio i personaggi e ottenere abilità utili in combattimento.
Tra i nuovi volti che si aggiungono al sistema dei Social Link c'è Aika Nakamura, volto del ristorante cinese Aya, che amplia ulteriormente il tessuto sociale della cittadina.
Il filmato introduce inoltre i Location Episode, una delle novità del remake: brevi segmenti narrativi che permettono di esplorare il passato dei personaggi e la storia di Inaba attraverso fotografie e ricordi.
La parte finale è dedicata alla colonna sonora, con un intervento del compospositore Yota Kosaka, che racconta il lavoro di riarrangiamento dei brani originali e la creazione di nuove tracce vocali. Atlus conferma anche la presenza della vocalist Shiodi Sasaki, protagonista di diversi brani inediti.