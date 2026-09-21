Ball x Pit svela l'espansione a pagamento Risen Ballbylon, con nuovi personaggi, nemici e sfide

Devolver Digital e lo sviluppatore Kenny Sun hanno annunciato Risen Ballbylon, un'espansione a pagamento per Ball x Pit. Sarà disponibile a partire dal 12 novembre al prezzo di 6,99 dollari su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2, iOS e Android.

Si tratta della "più grande e rivoluzionaria espansione" mai realizzata per il pluripremiato roguelite, che questa volta porta i giocatori a lasciare le profondità del pozzo per raggiungere la "Pallilonia Risorta", una città fluttuante sospesa tra le nuvole e devastata dagli effetti di un misterioso meteorite.