Ball x Pit svela l'espansione a pagamento Risen Ballbylon, con nuovi personaggi, nemici e sfide

Devolver Digital e lo sviluppatore Kenny Sun hanno annunciato Risen Ballbylon, un'espansione a pagamento per Ball x Pit. Sarà disponibile a partire dal 12 novembre al prezzo di 6,99 dollari su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2, iOS e Android.
Si tratta della "più grande e rivoluzionaria espansione" mai realizzata per il pluripremiato roguelite, che questa volta porta i giocatori a lasciare le profondità del pozzo per raggiungere la "Pallilonia Risorta", una città fluttuante sospesa tra le nuvole e devastata dagli effetti di un misterioso meteorite.
Le novità del DLC
Secondo la descrizione ufficiale, il DLC introduce anche quattro nuovi campi di battaglia, ciascuno con il proprio boss, ampliando in modo significativo la varietà delle sfide, nonché 45 nuove passive, tra cui Moneta fortunata, Guanto arcano, Bacio del vampiro, Esplosivo instabile e Frusta incessante, pensate per espandere ulteriormente le possibilità di costruzione del personaggio.
A questo proposito, Risen Ballbylon aggiunge 8 nuovi personaggi, ciascuno dotato di abilità uniche che modificano radicalmente l'approccio alle partite. Tra questi troviamo la Sentinella, capace di mirare in qualsiasi direzione; lo Spaccamuri, le cui palle si teletrasportano dall'altro lato dello schermo al primo impatto con un muro; e il Braccio destro, che infligge danno doppio colpendo il lato destro dell'arena, ma solo metà sul sinistro.
Il DLC introduce inoltre 24 nuove palle, pensate per creare combinazioni e fusioni sempre più potenti. Tra le più curiose ci sono la Bestia, che si aggancia ai nemici fino a eliminarli; la Kaiju, che provoca terremoti; la Sfortuna, che applica maledizioni; e la Porcospino, acuminata e letale.
L'espansione interviene anche sulla componente gestionale del villaggio, introducendo 20 nuovi edifici che permettono di ampliare la base e di estrarre cristalli, una nuova risorsa che aggiunge complessità all'economia del gioco. Tra le strutture disponibili figurano la Fortezza fluttuante, il Monolito di cristallo, la Zuppoteca, il Tendone da circo e la Camera di fissione, oltre ad altre costruzioni eccentriche.