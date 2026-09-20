Da Revelations del 1996 a oggi: i 30 anni di Persona celebrati in un video inedito

Oggi, 20 settembre 2026, la serie Persona ha compiuto un compleanno importante: 30 anni . Il primo capitolo della serie, noto in Giappone come Megami Ibunroku Persona e arrivato successivamente in Occidente con il titolo Revelations: Persona , ha infatti debuttato in Giappone su PlayStation il 20 settembre 1996. Già, sono passati tutti questi anni.

Il trailer

Per festeggiare l'occorrenza, lo studio di sviluppo Atlus ha diffuso in rete una nuova edizione del video celebrativo che era stato inizialmente pubblicato lo scorso gennaio.

Questa variante inedita, ribattezzata "Shadow Version", reimmagina i protagonisti storici del franchise introducendo le loro controparti maligne.

L'azienda ha accompagnato la pubblicazione del filmato con un messaggio ufficiale rivolto agli appassionati: "Felice 30° anniversario, Persona! Oggi, 20 settembre 2026, ricorre il trentesimo anniversario della serie. Per festeggiare, vi presentiamo la 'Shadow Ver.' del video del 30° anniversario, originariamente pubblicato a gennaio. 'E se i protagonisti avessero delle Ombre tutte loro?'. Godetevi questo video speciale in edizione limitata, creato esclusivamente per il trentesimo anniversario di Persona".

Mentre si celebra la storia della serie, sempre più centrale nelle strategie di Atlus e Sega, l'attenzione della compagnia e degli utenti è rivolta al prossimo capitolo: Persona 4 Revival, il cui lancio è fissato per il mese di febbraio su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC.