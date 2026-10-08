Google Playground trasforma le vostre idee in veri e propri videogiochi: basta un semplice prompt

Google ha annunciato Playground, una nuova piattaforma che consente di creare veri e propri videogiochi con semplici prompt . Si tratta di strumenti basati sull'intelligenza artificiale, accessibili direttamente dal browser. Vediamo meglio come funziona.

Come funziona Playground

Playground fa parte di Google Labs e si basa su diversi modelli IA, come Gemini, Lyria e Nano Banana. L'interfaccia ricorda quella di un semplice chatbot: non dovrete fare altro che descrivere le vostre idee tramite un prompt, proprio come se steste effettuando una normale richiesta. Potete specificare il genere, gli scenari, i protagonisti e il tipo di gameplay come se fosse una chat. Come potete vedere dal video sottostante, potrete scegliere tra stile 2D o 3D e se il gioco è single-player o multiplayer.

Successivamente, potrete chiedere all'IA di apportare modifiche a ogni singolo aspetto del progetto, quindi non è necessario saper programmare. Insomma, sarà l'intelligenza artificiale a fare tutto il lavoro per voi. Inoltre, successivamente la piattaforma supporterà anche Unity Spark per meccaniche più complesse o ambientazioni più difficili.

Una volta completato il gioco, potrete condividerlo con i vostri amici tramite un semplice link oppure pubblicarlo nella galleria Explore. In questo modo, sarà visibile a tutti e potrà essere provato direttamente dal browser. I giochi Playground, tuttavia, sono compatibili sia con smartphone che con i laptop.