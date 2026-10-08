Google Playground trasforma le vostre idee in veri e propri videogiochi: basta un semplice prompt

Google ha annunciato Playground, una nuova piattaforma che consente di creare veri e propri videogiochi con semplici prompt. Si tratta di strumenti basati sull'intelligenza artificiale, accessibili direttamente dal browser. Vediamo meglio come funziona.
Come funziona Playground
Playground fa parte di Google Labs e si basa su diversi modelli IA, come Gemini, Lyria e Nano Banana. L'interfaccia ricorda quella di un semplice chatbot: non dovrete fare altro che descrivere le vostre idee tramite un prompt, proprio come se steste effettuando una normale richiesta. Potete specificare il genere, gli scenari, i protagonisti e il tipo di gameplay come se fosse una chat. Come potete vedere dal video sottostante, potrete scegliere tra stile 2D o 3D e se il gioco è single-player o multiplayer.
Successivamente, potrete chiedere all'IA di apportare modifiche a ogni singolo aspetto del progetto, quindi non è necessario saper programmare. Insomma, sarà l'intelligenza artificiale a fare tutto il lavoro per voi. Inoltre, successivamente la piattaforma supporterà anche Unity Spark per meccaniche più complesse o ambientazioni più difficili.
Una volta completato il gioco, potrete condividerlo con i vostri amici tramite un semplice link oppure pubblicarlo nella galleria Explore. In questo modo, sarà visibile a tutti e potrà essere provato direttamente dal browser. I giochi Playground, tuttavia, sono compatibili sia con smartphone che con i laptop.
Disponibilità e sicurezza
Per il momento, Playground è disponibile esclusivamente negli Stati Uniti. Vi aggiorneremo non appena il servizio sarà disponibile anche in Italia. Inoltre, sarà disponibile anche per gli utenti gratuiti, ma per le funzionalità più avanzate sarà necessario un abbonamento Google One.
Per quanto concerne la sicurezza, Google ha inserito diversi strumenti di moderazione affinché tutti i contenuti pubblicati vengano controllati. Gli utenti possono inoltre segnalarli in caso di violazioni o qualora non rispettino le linee guida della piattaforma. Insomma, con l'IA sempre più attività diventano alla portata di chiunque. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.