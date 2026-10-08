Guidate la storia su Switch 2: Sid Meier’s Civilization VII a meno di metà prezzo su Instant Gaming

La versione Nintendo Switch 2 su Nintendo eShop

In questo settimo capitolo del franchise strategico vi ritroverete a guidare una civiltà attraverso tre grandi ere storiche, dall'Antichità all'Età Moderna. La novità principale risiede nella possibilità di far evolvere la propria civiltà ad ogni passaggio d'era, adattando le abilità del vostro popolo alle nuove sfide geografiche e militari. La mappa di gioco offre una profondità tattica rinnovata, dove l'urbanizzazione dei territori e la gestione delle rotte commerciali giocano un ruolo cruciale per la supremazia.

Questa edizione è realizzata per sfruttare l'hardware della nuova console Nintendo, garantendo turni fluidi anche nelle fasi avanzate di partita, una resa visiva definita e un'interfaccia adattata sia alla fruizione su TV sia alla modalità portatile, anche con controlli in stile mouse. Il codice acquistato va riscattato sul Nintendo eShop per avviare il download del gioco completo direttamente sulla memoria del dispositivo.