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Guidate la storia su Switch 2: Sid Meier’s Civilization VII a meno di metà prezzo su Instant Gaming

Costruite il vostro impero in Sid Meier's Civilization VII Nintendo Switch 2 Edition: l'ultimo capitolo della celebre serie strategica è in offerta su Instant Gaming.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   08/10/2026
Sid Meier’s Civilization VII
Sid Meier's Civilization VII
Sid Meier's Civilization VII
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Gli amanti della strategia a turni possono mettere le mani su Sid Meier's Civilization VII Nintendo Switch 2 Edition a prezzo ridotto su Instant Gaming. Il negozio di key applica un taglio del 68% al listino di 70 euro, posizionando la cifra netta a 22,59 euro. Aggiungendo l'IVA al 22% per gli acquisti dall'Italia, il totale definitivo al checkout sale a 27,56 euro. Questo significa che andrete a risparmiare ben 42,44 euro, più del 50% rispetto al valore originario del gioco. Trovate il box o il link qui per riscattare l'offerta.

La versione Nintendo Switch 2 su Nintendo eShop

In questo settimo capitolo del franchise strategico vi ritroverete a guidare una civiltà attraverso tre grandi ere storiche, dall'Antichità all'Età Moderna. La novità principale risiede nella possibilità di far evolvere la propria civiltà ad ogni passaggio d'era, adattando le abilità del vostro popolo alle nuove sfide geografiche e militari. La mappa di gioco offre una profondità tattica rinnovata, dove l'urbanizzazione dei territori e la gestione delle rotte commerciali giocano un ruolo cruciale per la supremazia.

Questa edizione è realizzata per sfruttare l'hardware della nuova console Nintendo, garantendo turni fluidi anche nelle fasi avanzate di partita, una resa visiva definita e un'interfaccia adattata sia alla fruizione su TV sia alla modalità portatile, anche con controlli in stile mouse. Il codice acquistato va riscattato sul Nintendo eShop per avviare il download del gioco completo direttamente sulla memoria del dispositivo.

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