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Cities: Skylines – Expanded Edition ha una data di uscita su Switch 2 e nuovi contenuti per tutti

Cities: Skylines - Expanded Edition arriva su Nintendo Switch insieme a nuovi DLC per le altre piattaforme, mentre continua l'assenza di notizie riguardanti il secondo capitolo.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   07/10/2026
Un panorama notturno di Cities: Skylines
Cities: Skylines
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Paradox Interactive e gli sviluppatori Tantalus Media hanno annunciato la data di uscita di Cities: Skylines - Expanded Edition su Nintendo Switch 2, che corrisponde a un aggiornamento generale che porterà diversi nuovi contenuti anche sulle altre piattaforme.

Il celebre city builder arriverà dunque in versione espansa su Nintendo Switch 2 il 28 ottobre al prezzo di 49€, presentandosi con grafica e performance migliorate, strumenti di costruzione espansi e anche nuove modalità di gioco e opzioni per arricchire l'offerta originale.

Questa nuova versione non sarà però gratuita per chi possiede già l'edizione su Nintendo Switch 1: gli utenti in questione potranno sfruttare uno sconto del 70% sul prezzo standard utilizzabile fino a fine aprile 2027, altrimenti l'unica scelta è l'acquisto completo.

Nuovi pacchetti in arrivo

Sempre il 28 ottobre, in corrispondenza con l'arrivo di Cities: Skylines - Expanded Edition su Nintendo Switch 2, arriveranno nuovi contenuti e varie novità anche su PC, PS5 e Xbox Series X|S, per quanto riguarda Cities: Skylines e Cities: Skylines - Remastered.

Si tratta di tre DLC a pagamento, distribuiti singolarmente al prezzo di 3,99€ o tutti insieme nel pacchetto "Estates & Escapes Bundle" al prezzo di 12,99€.

Il primo pacchetto contiene "Holiday Getaways", che propone un'aggiunta tematica basata su luoghi di villeggiatura da personalizzare al massimo, e "Mansions & Manors", che aggiunge una nuova zona residenziale con edifici eleganti ed elementi lussuosi.

Colossal Order spiega la genesi di Cities: Skylines, il cui successo fu completamente inatteso Colossal Order spiega la genesi di Cities: Skylines, il cui successo fu completamente inatteso

L'altro pacchetto contiene invece le Blueprint Beats Radio, ovvero alcune tracce audio da inserire nella colonna sonora con 16 brani tra lo-fi hip-hop, jazzy chillhop e down-tempo.

Per quanto riguarda la versione Nintendo Switch 2, la nuova edizione espansa contiene 25 tile da costruzione, superando i 9 tile iniziali, un editor delle mappe, miglioramenti all'interfaccia, pannello di controllo per l'ambiente, nuove opzioni grafiche con performance e quality, supporto per mouse e tastiera e 10 contenuti scaricabili inclusi.

Stranamente, continua l'assenza di informazioni su Cities: Skylines 2 per console, nonostante il gioco sia stato annunciato e sia disponibile da tempo su PC.

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