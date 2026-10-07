Cities: Skylines – Expanded Edition ha una data di uscita su Switch 2 e nuovi contenuti per tutti

Questa nuova versione non sarà però gratuita per chi possiede già l'edizione su Nintendo Switch 1 : gli utenti in questione potranno sfruttare uno sconto del 70% sul prezzo standard utilizzabile fino a fine aprile 2027, altrimenti l'unica scelta è l'acquisto completo.

Il celebre city builder arriverà dunque in versione espansa su Nintendo Switch 2 il 28 ottobre al prezzo di 49€, presentandosi con grafica e performance migliorate, strumenti di costruzione espansi e anche nuove modalità di gioco e opzioni per arricchire l'offerta originale.

Paradox Interactive e gli sviluppatori Tantalus Media hanno annunciato la data di uscita di Cities: Skylines - Expanded Edition su Nintendo Switch 2 , che corrisponde a un aggiornamento generale che porterà diversi nuovi contenuti anche sulle altre piattaforme .

Nuovi pacchetti in arrivo

Sempre il 28 ottobre, in corrispondenza con l'arrivo di Cities: Skylines - Expanded Edition su Nintendo Switch 2, arriveranno nuovi contenuti e varie novità anche su PC, PS5 e Xbox Series X|S, per quanto riguarda Cities: Skylines e Cities: Skylines - Remastered.

Si tratta di tre DLC a pagamento, distribuiti singolarmente al prezzo di 3,99€ o tutti insieme nel pacchetto "Estates & Escapes Bundle" al prezzo di 12,99€.

Il primo pacchetto contiene "Holiday Getaways", che propone un'aggiunta tematica basata su luoghi di villeggiatura da personalizzare al massimo, e "Mansions & Manors", che aggiunge una nuova zona residenziale con edifici eleganti ed elementi lussuosi.

L'altro pacchetto contiene invece le Blueprint Beats Radio, ovvero alcune tracce audio da inserire nella colonna sonora con 16 brani tra lo-fi hip-hop, jazzy chillhop e down-tempo.

Per quanto riguarda la versione Nintendo Switch 2, la nuova edizione espansa contiene 25 tile da costruzione, superando i 9 tile iniziali, un editor delle mappe, miglioramenti all'interfaccia, pannello di controllo per l'ambiente, nuove opzioni grafiche con performance e quality, supporto per mouse e tastiera e 10 contenuti scaricabili inclusi.

Stranamente, continua l'assenza di informazioni su Cities: Skylines 2 per console, nonostante il gioco sia stato annunciato e sia disponibile da tempo su PC.