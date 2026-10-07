Sony vende centinaia di brevetti sulla realtà virtuale a Meta: è la fine per PSVR?

Per la precisione, ZDNet Korea riferisce che è già avvenuto il trasferimento di 43 brevetti registrati sul mercato americano da Sony a Meta, avvenuto tra giugno e settembre di quest'anno, ma molti altri sono previsti nel prossimo futuro, arrivando a un totale di 419.

In base a varie rilevazioni, sembra che Sony di recente abbia venduto centinaia di brevetti legati alla realtà virtuale a Meta , facendo pensare che la compagnia stia abbandonando il campo e riducendo drasticamente gli investimenti in PlayStation VR.

Un segnale piuttosto esplicito

I brevetti in questione coprono numerosi aspetti tecnologici sullo sviluppo e gestione di visori e dispositivi vari che comprendono realtà virtuale, aumentata e mista, con elementi che riguardano il modo in cui vengono processati i dati, le tipologie di lenti e numerosi elementi tecnici specifici sull'hardware.

Stando ai documenti rintracciati da ZDNet sull'accordo tra le due compagnie, che risale a dicembre 2025, il totale ammonta a 419 brevetti di cui 180 presenti nel territorio USA e altri 239 distribuiti fra Giappone, Cina, Corea, Europa e altre aree.

Sembra abbastanza chiaro che Sony abbia intenzione di ridurre parecchio il suo impegno nell'ambito "XR" a questo punto, sia sul fronte dei videogiochi che in termini tecnologici in generale, con le conoscenze e i diritti sulle tecnologie che vengono trasferiti a Meta, la quale sembra invece voler continuare a investire su questo fronte.

Per quanto riguarda il VR e i videogiochi nello specifico, il calo di interesse da parte di Sony appare alquanto palese: dopo un buon inizio con PlayStation VR su PS4, il nuovo PlayStation VR2 non è riuscito a raggiungere i risultati sperati, senza arrivare a sfondare nell'ampio pubblico di PS5.

Da parte sua, Sony ha diminuito progressivamente il supporto fino a renderlo decisamente marginale nella sua offerta videoludica, tutti elementi che fanno pensare alla fine di un'era in PlayStation.