Indiana Jones su Switch 2 parte bene nella classifica UK, ma non scalza Tomodachi Life

Come ogni lunedì, è tempo di classifiche software britanniche, che in questo caso vedono delle novità interessanti, con il debutto di Indiana Jones e L'Antico Cerchio su Nintendo Switch 2 ai vertici, ma senza riuscire a scalzare il solito Tomodachi Life: Una Vita da Sogno.
La classifica si riferisce alle vendite di videogiochi sul mercato del Regno Unito nella scorsa settimana, ovvero quella compresa fra l'11 e il 17 maggio, che ha visto l'arrivo di alcune novità di notevole rilievo, che hanno avuto degli effetti nella top ten.
Non abbastanza da modificare la rotta di Tomodachi Life: Una Vita da Sogno, tuttavia, ma ci sono state comunque diverse variazioni interessanti nella top ten della settimana appena trascorsa.
La top ten settimanale
Vediamo dunque la classifica dei dieci giochi più venduti nel Regno Unito per quanto riguarda la scorsa settimana, ma ricordando sempre che si tratta del mercato retail su supporti fisici, dunque una visione decisamente parziale se si considera l'andamento attuale dell'industria.
Proprio di recente, abbiamo visto come anche l'utenza PlayStation sia ormai passata al digitale per la grande maggioranza, così come anche le vendite dei titoli Capcom, tanto per fare degli esempi.
Questa è la top ten della classifica UK settimanale:
- Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
- Indiana Jones e L'Antico Cerchio
- Directive 8020
- Resident Evil Requiem
- Mortal Kombat 1
- Pokemon Pokopia
- Mario Kart World
- EA Sports FC 26
- Call of Duty: Black Ops 7
- Leggende Pokémon: Z-A
Come sempre, sono Nintendo Switch e Switch 2 a dominare, contando peraltro ancora su un'utenza molto legata ai supporti fisici.
Le novità principali sono dunque Indiana Jones e L'Antico Cerchio su Nintendo Switch 2 che debutta in seconda posizione e Directive 8020 in terza, mentre per il resto assistiamo soprattutto a un rimescolamento di titoli in classifica.
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