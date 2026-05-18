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Indiana Jones su Switch 2 parte bene nella classifica UK, ma non scalza Tomodachi Life

Vediamo la nuova classifica settimanale per quanto riguarda il Regno Unito, che mostra un ottimo avvio per Indiana Jones e l'Antico Cerchio su Switch 2, ma sempre con Tomodachi Life in vetta.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   18/05/2026
Indiana Jones e l'Antico Cerchio: un'immagine del protagonista
Indiana Jones e l'antico Cerchio
Indiana Jones e l'antico Cerchio
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Come ogni lunedì, è tempo di classifiche software britanniche, che in questo caso vedono delle novità interessanti, con il debutto di Indiana Jones e L'Antico Cerchio su Nintendo Switch 2 ai vertici, ma senza riuscire a scalzare il solito Tomodachi Life: Una Vita da Sogno.

La classifica si riferisce alle vendite di videogiochi sul mercato del Regno Unito nella scorsa settimana, ovvero quella compresa fra l'11 e il 17 maggio, che ha visto l'arrivo di alcune novità di notevole rilievo, che hanno avuto degli effetti nella top ten.

Non abbastanza da modificare la rotta di Tomodachi Life: Una Vita da Sogno, tuttavia, ma ci sono state comunque diverse variazioni interessanti nella top ten della settimana appena trascorsa.

La top ten settimanale

Vediamo dunque la classifica dei dieci giochi più venduti nel Regno Unito per quanto riguarda la scorsa settimana, ma ricordando sempre che si tratta del mercato retail su supporti fisici, dunque una visione decisamente parziale se si considera l'andamento attuale dell'industria.

Proprio di recente, abbiamo visto come anche l'utenza PlayStation sia ormai passata al digitale per la grande maggioranza, così come anche le vendite dei titoli Capcom, tanto per fare degli esempi.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio è un piccolo miracolo su Nintendo Switch 2 Indiana Jones e l’Antico Cerchio è un piccolo miracolo su Nintendo Switch 2

Questa è la top ten della classifica UK settimanale:

  1. Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
  2. Indiana Jones e L'Antico Cerchio
  3. Directive 8020
  4. Resident Evil Requiem
  5. Mortal Kombat 1
  6. Pokemon Pokopia
  7. Mario Kart World
  8. EA Sports FC 26
  9. Call of Duty: Black Ops 7
  10. Leggende Pokémon: Z-A

Come sempre, sono Nintendo Switch e Switch 2 a dominare, contando peraltro ancora su un'utenza molto legata ai supporti fisici.

Le novità principali sono dunque Indiana Jones e L'Antico Cerchio su Nintendo Switch 2 che debutta in seconda posizione e Directive 8020 in terza, mentre per il resto assistiamo soprattutto a un rimescolamento di titoli in classifica.

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