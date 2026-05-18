Indiana Jones su Switch 2 parte bene nella classifica UK, ma non scalza Tomodachi Life

Come ogni lunedì, è tempo di classifiche software britanniche, che in questo caso vedono delle novità interessanti, con il debutto di Indiana Jones e L'Antico Cerchio su Nintendo Switch 2 ai vertici, ma senza riuscire a scalzare il solito Tomodachi Life: Una Vita da Sogno.

La classifica si riferisce alle vendite di videogiochi sul mercato del Regno Unito nella scorsa settimana, ovvero quella compresa fra l'11 e il 17 maggio, che ha visto l'arrivo di alcune novità di notevole rilievo, che hanno avuto degli effetti nella top ten.

Non abbastanza da modificare la rotta di Tomodachi Life: Una Vita da Sogno, tuttavia, ma ci sono state comunque diverse variazioni interessanti nella top ten della settimana appena trascorsa.