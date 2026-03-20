Il progettista di PlayStation commenta l'FSR 4.1 di AMD, collegandolo a quanto fatto con PSSR

Il post su X che ha pubblicato, riportato qui sotto, mostra alcune scene tratte da vari giochi con FSR 4.1 applicato, ovvero la nuova evoluzione del sistema di upscale con IA da parte di AMD, in particolare Crimson Desert , Monster Hunter Wilds , Mafia: Terra Madre e Yakuza Kiwami 2.

Mark Cerny, system architect di PlayStation che ha sostanzialmente progettato PS4 e PS5, ha recentemente commentato l'uso di AMD FSR 4.1 su PC , essenzialmente mettendo in evidenza il fatto che l'evoluzione applicata deriva anche dallo studio effettuato sul PSSR di PS5 Pro .

Una collaborazione fruttuosa

"Ho appena provato l'FSR Upscaling 4.1 su alcuni giochi per PC", ha scritto Cerny nel messaggio riportato qui sotto. "È basato sullo stesso neural network della versione avanzata di PSSR che abbiamo pubblicato per PS5 Pro e ha un aspetto magnifico!"



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"È fantastico lavorare con Jack Huynh [general manager della divisione computing and graphics di AMD] e il team AMD, nella nostra collaborazione sulla tecnologia grafica basata su IA. Una grande vittoria per Project Amethyst".

In sostanza, Cerny ha voluto ribadire l'importanza della partnership siglata fra PlayStation e AMD con Project Amethyst, che punta all'elaborazione di nuove tecnologie grafiche in vista anche della prossima generazione di console con PS6.

Curiosamente, considerando che FSR è comunque la tecnologia di AMD che viene utilizzata anche su PC e su Xbox, c'è da dire che i risultati di tali progressi verranno comunque probabilmente condivisi anche con le altre piattaforme.

Nel frattempo, abbiamo visto che PSSR ha ricevuto in questi giorni un netto miglioramento con la nuova versione della tecnologia applicata a PS5 Pro.