Presto potrebbe arrivare un nuovo modello di Nintendo Switch 2, almeno in Europa

Stando a un report della testata giapponese Nikkei, Nintendo sta preparando per il mercato europeo un modello aggiornato di Nintendo Switch 2 , dotato di batteria sostituibile . Si tratterebbe di un passo necessario per adeguarsi alla normativa dell'Unione Europea che richiede che i consumatori possano sostituire facilmente le batterie dei loro dispositivi.

Europa all'avanguardia

Sebbene la misura sia pensata per il mercato europeo, il nuovo modello potrebbe arrivare anche in Giappone e negli Stati Uniti, nel caso in cui vengano adottate regole simili in futuro. Nikkei spiega che potrebbe accadere "se la consapevolezza dei consumatori sul diritto alla riparazione dovesse aumentare", frase che fa capire come molti non siano coscienti della sua esistenza.

Nel modello aggiornato di Nintendo Switch 2, sia la console sia i Joy-Con saranno progettati in modo da permettere la rimozione sicura delle batterie agli ioni di litio e la loro sostituzione. Tuttavia, secondo le informazioni disponibili alla testata, in Giappone (e presumibilmente negli Stati Uniti) Nintendo Switch 2 manterrà le specifiche attuali, almeno per il momento.

La normativa europea sulle batterie, introdotta nel 2023, stabilisce che, a partire dal 27 febbraio, i dispositivi con batterie portatili debbano consentire agli utenti di rimuoverle o sostituirle facilmente.

Come spiegato dal testo della normativa, il regolamento (UE) 2023/1542 mira a garantire che, in futuro, le batterie abbiano una bassa impronta di carbonio, utilizzino una quantità minima di sostanze nocive, richiedano meno materie prime provenienti da Paesi terzi e siano raccolte, riutilizzate e riciclate in misura elevata all'interno dell'UE.

Viene poi spiegato che il regolamento fa parte della transizione dell'UE verso un'economia circolare, un aspetto importante del Green Deal europeo e aumenterà la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime ed energia, oltre a rafforzare l'autonomia strategica e la competitività dell'UE.