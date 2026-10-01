Epic Games Store svela i giochi gratis dell'8 ottobre: tra horror in seconda persona e regni fantasy nel cielo

I regali di oggi, invece, sono l'avventura narrativa Buried Stars e l'acclamato System Shock 2: 25th Anniversary Remaster . Avete pochi giorni per farli vostri: entrambi saranno riscattabili gratuitamente fino alle 16:59 nostrane dell'8 settembre sull'Epic Games Store, a questo indirizzo .

L' Epic Games Store ha reso disponibili i nuovi giochi gratuiti di questa settimana e, allo stesso tempo, ha annunciato i titoli che tutti i giocatori PC potranno riscattare la prossima, a partire da giovedì 8 ottobre . Si tratta di Out of Sight e TerraScape .

Una panoramica dei giochi gratuiti della prossima settimana

Out of Sight è un horror psicologico in cui interpretiamo Sophie, una bambina cieca rapita e intrappolata in una misteriosa villa. Il titolo mescola puzzle e stealth, mescolando il tutto con una prospettiva di gioco molto peculiare. Infatti, pur non potendo vedere, Sophie riesce a percepire il mondo attraverso gli occhi del suo inseparabile orsetto Teddy, dando vita a un originale sistema con visuale in seconda persona.

Questa meccanica costringe a gestire con attenzione la posizione dell'orsetto per orientarsi, risolvere enigmi ambientali e sfuggire ai pericoli che popolano la casa. L'avventura alterna momenti di esplorazione, sequenze stealth e situazioni ad alta tensione, mentre il giocatore ricostruisce la verità dietro la prigionia della protagonista. Se vi abbiamo incuriosito, in attesa che il gioco venga proposto gratuitamente sull'Epic Games Store vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Out of Sight.

Cambiando del tutto genere e toni, TerraScape è un city builder e "city-puzzler" rilassante in cui il giocatore costruisce regni fantastici su isole fluttuanti posizionando edifici in modo strategico. Ogni struttura genera punti in base alle influenze positive circostanti, ad esempio risorse naturali, biomi compatibili o altri edifici, mentre quelle negative possono ridurre il punteggio, spingendo a pianificare con attenzione ogni mossa.

Accumulando punti si sbloccano nuovi mazzi di carte‑edificio, che ampliano le possibilità di espansione e permettono di creare sinergie, via via sempre più complesse. Alcune strutture possono persino fondersi, generando edifici avanzati con effetti speciali e nuove opportunità strategiche. Il gioco offre diverse modalità, dalle sfide puzzle settimanali ai regni generati proceduralmente, fino al multiplayer cooperativo e competitivo per un massimo di quattro giocatori.

Che ne pensate dei nuovi regali dell'Epic Games Store e di quelli in arrivo l'8 ottobre? Li riscatterete? Raccontatecelo nei commenti qui sotto.