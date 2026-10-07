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Il mouse da gaming Razer Naga V2 Pro è in promo su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, il mouse da gaming Razer Naga V2 Pro è in promozione per la Festa delle Offerte Prime: il prezzo cala al minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   07/10/2026
Mouse Razer Naga V2 Pro

Su Amazon, oggi, il mouse da gaming Razer Naga V2 Pro è in promozione per la Festa delle Offerte Prime: sconto attivo del 35% per un costo totale e finale d'acquisto di 129,99€ (minimo storico). Acquista il mouse direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Il Razer Naga V2 Pro è un mouse da gaming progettato per offrire elevata versatilità e un controllo personalizzabile in diversi generi di gioco. Il sistema comprende tre pannelli laterali intercambiabili, rispettivamente con 12, 6 e 2 pulsanti, che permettono di configurare fino a 19+1 pulsanti programmabili e retroilluminati in base alle proprie esigenze.

Ulteriori dettagli sul mouse

La rotella Razer HyperScroll Pro offre numerose possibilità di configurazione, consentendo di regolare feedback tattile, resistenza e corsa. È possibile scegliere uno scorrimento più rapido e deciso, utile per cambiare arma con precisione, oppure una modalità più fluida per impartire rapidamente determinati input.

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Per la connessione wireless, il mouse utilizza la tecnologia Razer HyperSpeed, progettata per garantire prestazioni elevate e bassa latenza. La connessione viene indicata come il 25% più veloce rispetto alle altre tecnologie wireless disponibili e mantiene stabilità anche in ambienti con numerosi segnali wireless.

Il sensore ottico Razer Focus Pro 30K assicura un tracciamento preciso su un'ampia varietà di superfici, incluso il vetro. Gli switch ottici Razer di terza generazione offrono invece una durata dichiarata di 90 milioni di clic e un'attuazione di 0,2 ms. Infine, l'autonomia raggiunge 120 ore con HyperSpeed e 180 ore tramite Bluetooth.

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