Dispositivi Amazon Echo Dot in super sconto in attesa delle Offerte Prime: sconti fino al 67%

Su Amazon sono disponibili diversi dispositivi Echo a prezzo scontato. Echo Dot (ultimo modello) con suono più potente e dinamico costa 29,99 € rispetto al prezzo consigliato di 89,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 67%. Si tratta del prezzo minimo storico; se sei interessato, puoi acquistare la tua colorazione preferita cliccando sui box sottostanti: Se invece preferisci il modello Echo Show 5 (ultimo modello) con schermo touch, è disponibile a 59,99 € rispetto al prezzo consigliato di 119,99 €. In questo caso costa 5 € sopra il minimo storico. Puoi acquistare la tua variante preferita cliccando sui bottoni qui sotto: I prodotti sono venduti e spediti da Amazon e li riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirli entro 14 giorni se non sei soddisfatto.
Altri dispositivi Echo in offerta
Su Amazon puoi trovare anche Amazon Echo Studio (ultimo modello), dal design più compatto, audio 3D immersivo e Dolby Atmos a 189,99 € rispetto al prezzo consigliato di 239,99 €. Si tratta del prezzo minimo storico; se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box sottostante: L'integrazione con Alexa è tra i principali punti chiave di questi dispositivi. Potrai gestire con la voce musica, podcast, timer, sveglie e tanto altro ancora. Inoltre, potrai controllare luci, prese e altri dispositivi smart compatibili. Ricordiamo che le Offerte Prime di Amazon stanno per arrivare con tanti altri sconti.