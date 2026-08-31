Galaxy S26 Ultra, ancora problemi al display: cosa sta succedendo

È importante sottolineare, tuttavia, che al momento si tratta di un fenomeno circoscritto a un numero limitato di unità . Anche gli aloni rossastri oggetto delle precedenti segnalazioni, inoltre, risultano generalmente molto lievi e poco impattanti nell'utilizzo quotidiano del dispositivo.

Dopo la distribuzione dell'aggiornamento firmware pensato per risolvere il problema degli aloni rossi sul display , sembrerebbero emergere nuove anomalie sugli schermi di Galaxy S26 Ultra. Diversi utenti stanno infatti condividendo segnalazioni secondo cui il problema non sarebbe stato completamente risolto e, in alcuni casi, si sarebbero manifestate ulteriori problematiche. Tra queste, vengono segnalati alcuni pixel anomali in prossimità dei bordi del display .

Le anomalie del display

Come vi abbiamo anticipato, in precedenza era stata segnalata la comparsa di aloni rossi sul display. Samsung ha successivamente distribuito un aggiornamento firmware per intervenire sul problema, ma le segnalazioni degli utenti non sembrano essersi completamente fermate. Secondo l'azienda, l'anomalia sarebbe riconducibile a un problema software legato agli algoritmi di calibrazione, piuttosto che a un difetto hardware vero e proprio.

La tecnologia Privacy Display potrebbe avere un ruolo importante in questo contesto, dal momento che il suo funzionamento richiede modifiche alla struttura del pannello. L'intervento di Samsung sembrerebbe comunque aver migliorato la situazione, anche se alcune anomalie continuano a manifestarsi, seppur in aree più circoscritte del display. Come se non bastasse, ora sono emerse anche nuove segnalazioni relative alla presenza di artefatti lungo i bordi del pannello.

Pixel anomali

È bene sottolineare, tuttavia, che queste anomalie sembrano riguardare principalmente le unità appartenenti alle prime partite di produzione, distribuite soprattutto in Corea del Sud. Il fenomeno potrebbe quindi essere molto meno diffuso tra i dispositivi commercializzati in Italia. Se avete riscontrato problemi simili sul vostro Galaxy S26 Ultra, fatecelo sapere nei commenti qui sotto oppure contattateci in privato. Potete anche inviarci eventuali foto o video che mostrino le anomalie riscontrate.