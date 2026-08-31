Apple Watch Series 12 e Ultra 4: cosa aspettarsi e quali saranno le novità

Mancano ormai pochi giorni alla presentazione dei nuovi Apple Watch Series 12 e Watch Ultra 4 , attesa per il 9 settembre. Nel frattempo, continuano a emergere nuove indiscrezioni sulle caratteristiche e sulle possibili novità dei due smartwatch. Ovviamente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite. Nel frattempo, riepiloghiamo tutto ciò che sappiamo finora sui due prodotti.

Funzioni e novità

A riportare queste informazioni è Mark Gurman di Bloomberg. Prima di tutto, nonostante le voci precedenti, non dobbiamo aspettarci l'integrazione del Touch ID sui modelli Series 12 o Ultra 14. Tra le principali novità estetiche potremmo invece assistere al ritorno di una versione con cassa in ceramica, prevista in particolare per Apple Watch Series 12. Secondo le indiscrezioni, potrebbe essere proposta nelle colorazioni bianca o grigio scuro, richiamando quanto già visto con Apple Watch Series 3 nel 2017.

In ogni caso, Gurman si aspetta principalmente miglioramenti nelle prestazioni e nel monitoraggio della salute, probabilmente grazie al chip S11. Ricordiamo infatti che la Serie 11 e l'Ultra 3 montano lo stesso chip S10 utilizzato precedentemente. Inoltre, è attualmente in fase di test una funzionalità che consente al sensore di frequenza cardiaca di raccogliere dati in modo continuo.

Apple Watch Series 12

Anche le app Salute e Fitness dovrebbero essere rinnovate e mostrare metriche ancora più accurate, in modo "simile a quanto offerto dalle app sempre più popolari di Whoop e Oura". Nel complesso, quindi, non dobbiamo aspettarci novità rivoluzionarie: il design dovrebbe cambiare poco e lievi miglioramenti riguarderebbero prestazioni e software.