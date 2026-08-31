Il controller HyperX con licenza ufficiale Xbox, compatibile anche con PC, è al minimo storico su Amazon

Oggi, su Amazon, è presente e disponibile una promo interessante e allettante che fa il prezzo del controller HyperX con licenza ufficiale Xbox: l'offerta prevede uno sconto attivo del 38% per un costo finale di 24,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Il controller HyperX Clutch Gladiate con licenza ufficiale Xbox è pensato per offrire un'esperienza di gioco precisa e personalizzabile su console e PC. La certificazione ufficiale Xbox garantisce la piena compatibilità con l'ecosistema Microsoft, mentre la dotazione di funzioni dedicate permette di adattare i comandi alle proprie esigenze durante le sessioni di gioco.