Il controller HyperX con licenza ufficiale Xbox, compatibile anche con PC, è al minimo storico su Amazon

Oggi, su Amazon, è presente e disponibile una promo interessante e allettante che fa il prezzo del controller HyperX con licenza ufficiale Xbox: l'offerta prevede uno sconto attivo del 38% per un costo finale di 24,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Il controller HyperX Clutch Gladiate con licenza ufficiale Xbox è pensato per offrire un'esperienza di gioco precisa e personalizzabile su console e PC. La certificazione ufficiale Xbox garantisce la piena compatibilità con l'ecosistema Microsoft, mentre la dotazione di funzioni dedicate permette di adattare i comandi alle proprie esigenze durante le sessioni di gioco.
Ulteriori dettagli sul controller
Tra le caratteristiche principali troviamo il doppio blocco dei grilletti, che consente di scegliere tra una corsa più breve per eseguire rapidamente determinate azioni e una più lunga quando è richiesta maggiore precisione. I pulsanti posteriori programmabili permettono inoltre di assegnare comandi aggiuntivi, rendendo più immediate alcune azioni senza dover spostare le dita dagli stick.
Il controller integra motori a doppia vibrazione e impugnature progettate secondo gli standard di comfort HyperX, con l'obiettivo di garantire una presa stabile anche durante le sessioni più lunghe. Non manca un ingresso stereo da 3,5 mm per collegare direttamente le cuffie. La connessione avviene tramite un cavo USB-C scollegabile da 2,95 metri, accompagnato da un adattatore USB-C/USB-A