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Monster Hunter Wilds: Ascendance presenta le nuove abilità delle Doppie Lame in un trailer

Nuovo trailer di Monster Hunter Wilds: Ascendance dedicato alle Doppie Lame: il Bracceleratore introduce attacchi potenziati e nuove mosse.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   04/09/2026
Una cacciatrice con le Doppie Lame in Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds
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Come da programma, anche oggi Capcom ha pubblicato un nuovo trailer di Monster Hunter Wilds: Ascendance dedicato alle novità di una specifica categoria di armi.

Con l'introduzione del Bracceleratore, uno strumento che potenzia temporaneamente il cacciatore, ogni arma può accedere ad attacchi migliorati e nuove mosse. Questa volta è il turno di vedere le nuove azioni accelerate delle Doppie Lame.

Ancora più rapidi e letali

La novità principale mostrata nel trailer è un colpo rapido in avanti che attiva un attacco di reazione: se usato con il giusto tempismo, blocca l'assalto del mostro e lo sbalza all'indietro, creando una preziosa finestra per infliggere ulteriori colpi.

Oltre a introdurre una nuova mossa, il Bracceleratore potenzia anche alcuni degli attacchi base delle Doppie Lame, in certi casi modificando le animazioni e aggiungendo colpi extra. Il risultato è una classe di armi ancora più veloce, aggressiva e letale rispetto al gioco base.

Monster Hunter Wilds: Ascendance presenta le nuove azioni accelerate dell'Arco Monster Hunter Wilds: Ascendance presenta le nuove azioni accelerate dell’Arco

Oltre al filmato odierno, ricordiamo che ieri durante lo State of Play è stato presentato un nuovo trailer di Monster Hunter Wilds: Ascendance, con la conferma di vecchi e nuovi mostri in arrivo con la massiccia espansione, attesa nel corso del 2027 su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2.

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