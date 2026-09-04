Monster Hunter Wilds: Ascendance presenta le nuove abilità delle Doppie Lame in un trailer

Con l'introduzione del Bracceleratore , uno strumento che potenzia temporaneamente il cacciatore, ogni arma può accedere ad attacchi migliorati e nuove mosse. Questa volta è il turno di vedere le nuove azioni accelerate delle Doppie Lame.

Come da programma, anche oggi Capcom ha pubblicato un nuovo trailer di Monster Hunter Wilds: Ascendance dedicato alle novità di una specifica categoria di armi.

Ancora più rapidi e letali

La novità principale mostrata nel trailer è un colpo rapido in avanti che attiva un attacco di reazione: se usato con il giusto tempismo, blocca l'assalto del mostro e lo sbalza all'indietro, creando una preziosa finestra per infliggere ulteriori colpi.

Oltre a introdurre una nuova mossa, il Bracceleratore potenzia anche alcuni degli attacchi base delle Doppie Lame, in certi casi modificando le animazioni e aggiungendo colpi extra. Il risultato è una classe di armi ancora più veloce, aggressiva e letale rispetto al gioco base.

Oltre al filmato odierno, ricordiamo che ieri durante lo State of Play è stato presentato un nuovo trailer di Monster Hunter Wilds: Ascendance, con la conferma di vecchi e nuovi mostri in arrivo con la massiccia espansione, attesa nel corso del 2027 su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2.