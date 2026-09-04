I nuovi POCO F9 Pro e F9 Ultra sono già in sconto su Amazon: perfetti per giocare e non solo

Su Amazon sono attualmente disponibili in sconto i nuovi smartphone POCO F9 Pro e F9 Ultra. F9 Pro può essere acquistato a partire da 739,90 € invece di 899,90 €. Puoi acquistarlo scegliendo la tua variante preferita attraverso i box qui sotto: Il POCO F9 Ultra è invece disponibile a partire da 829,90 € invece di 1.099,90 €. Puoi acquistare la tua variante preferita attraverso i box sottostanti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Perfetti per il gaming estremo
Si tratta di smartphone alimentati dal processore Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il POCO F9 Pro è dotato di una batteria da 6.330 mAh progettata per durare tutto il giorno, con un display AMOLED da 6,59" e frequenza di aggiornamento a 185 Hz. Il comparto fotografico si basa su una fotocamera da 200 MP, con teleobiettivo da 50 MP con OIS e ultra-grandangolare da 8 MP.
Il POCO F9 Ultra utilizza lo stesso processore ed è capace di raggiungere un punteggio AnTuTu dichiarato di 4.165.108, il più alto mai registrato su uno smartphone Poco. A completare il comparto gaming sono un sistema di campionamento del tocco fino a 4.800 Hz, il campionamento multi-touch fino a 480 Hz e quello del giroscopio fino a 200 Hz. Si tratta di due prodotti pensati per offrire le massime prestazioni e un sessioni di gioco soddisfacenti. Puoi scoprire tutti i dettagli sui nuovi POCO F9 Pro e Ultra nel nostro articolo dedicato. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.