Le cuffie over-ear Nothing Headphone (a) sono in offerta: acquistale direttamente su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile un'offerta che fa calare il prezzo delle cuffie over-ear Nothing Headphone (a) : la promozione prevede uno sconto attivo del 19% per un costo totale e finale d'acquisto di 129€ . Acquistale direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul "bottone" qui sotto: Le Nothing Headphone (a) sono cuffie over-ear progettate per offrire un'elevata autonomia, cancellazione del rumore e una riproduzione audio di alta qualità. Il dispositivo integra due batterie principali che garantiscono fino a 135 ore di riproduzione , equivalenti a oltre cinque giorni di utilizzo.

Ulteriori dettagli sulle cuffie

La ricarica rapida consente di ottenere fino a 8 ore di riproduzione con soli 5 minuti collegati all'alimentazione, mentre per passare dallo 0 al 100% sono necessarie circa 2 ore. L'ANC utilizza l'intelligenza artificiale e una configurazione con doppi microfoni feedforward e feedback per ridurre le distrazioni.

Sono disponibili tre livelli di cancellazione del rumore, oltre alla Modalità Trasparenza, che permette di ascoltare i suoni dell'ambiente circostante in tempo reale. Sul fronte audio, Headphone (a) dispone della certificazione Hi-Res Audio per l'ascolto sia cablato sia wireless. Infine, i controlli combinano un pulsante meccanico, una rotellina e una levetta.