Monster Hunter Wilds: Ascendance mostra le nuove abilità di Martello e Balestra Leggera in due trailer

Grazie a questo nuovo strumento, il Martello ottiene un nuovo attacco in salto dalla potenza devastante, pensato per colpire con precisione e infliggere danni elevati. Alcune delle azioni già presenti vengono inoltre potenziate: i cacciatori possono ora eseguire un attacco caricato preceduto da un rapido balzo in avanti e una versione avanzata della classica combo Big Bang .

Prosegue la serie di trailer dedicati alle nuove azioni accelerate introdotte con Monster Hunter Wilds: Ascendance , che andranno a rinnovare tutte e quattordici le categorie di armi. I due video pubblicati oggi si concentrano su Martello e Balestra Leggera , mostrando in dettaglio come il Bracceleratore modificherà il loro stile di gioco.

Potenziamenti anche per la Balestra Leggera

La Balestra Leggera invece guadagna ancora più mobilità. Con le nuove azioni accelerate è possibile correre e sparare contemporaneamente, effettuare schivate acrobatiche e rapidi balzi verso l'alto. Combinata con l'elevata cadenza di fuoco che caratterizza l'arma, la Balestra Leggera diventa un'opzione ancora più versatile e letale.

Nei giorni scorsi Capcom ha pubblicato anche i trailer dedicati all' Arco e alle Doppie Lame, e continuerà al ritmo di un video al giorno fino al Capcom Spotlight del 16 settembre, dove è previsto un segmento dedicato a Monster Hunter Wilds: Ascendance. L'espansione è attesa nel corso del 2027 su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2.