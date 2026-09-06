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Monster Hunter Wilds: Ascendance mostra le nuove abilità di Martello e Balestra Leggera in due trailer

Capcom continua a mostrare le nuove azioni accelerate di Monster Hunter Wilds: Ascendance con due trailer dedicati a Martello e Balestra Leggera, entrambi arricchiti dal Bracceleratore.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   06/09/2026
La Balestra Leggera di Monster Hunter Wilds: Ascendance
Monster Hunter Wilds
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Prosegue la serie di trailer dedicati alle nuove azioni accelerate introdotte con Monster Hunter Wilds: Ascendance, che andranno a rinnovare tutte e quattordici le categorie di armi. I due video pubblicati oggi si concentrano su Martello e Balestra Leggera, mostrando in dettaglio come il Bracceleratore modificherà il loro stile di gioco.

Grazie a questo nuovo strumento, il Martello ottiene un nuovo attacco in salto dalla potenza devastante, pensato per colpire con precisione e infliggere danni elevati. Alcune delle azioni già presenti vengono inoltre potenziate: i cacciatori possono ora eseguire un attacco caricato preceduto da un rapido balzo in avanti e una versione avanzata della classica combo Big Bang.

Potenziamenti anche per la Balestra Leggera

La Balestra Leggera invece guadagna ancora più mobilità. Con le nuove azioni accelerate è possibile correre e sparare contemporaneamente, effettuare schivate acrobatiche e rapidi balzi verso l'alto. Combinata con l'elevata cadenza di fuoco che caratterizza l'arma, la Balestra Leggera diventa un'opzione ancora più versatile e letale.

Monster Hunter Wilds: Ascendance torna a mostrarsi con un trailer dallo State of Play Monster Hunter Wilds: Ascendance torna a mostrarsi con un trailer dallo State of Play

Nei giorni scorsi Capcom ha pubblicato anche i trailer dedicati all' Arco e alle Doppie Lame, e continuerà al ritmo di un video al giorno fino al Capcom Spotlight del 16 settembre, dove è previsto un segmento dedicato a Monster Hunter Wilds: Ascendance. L'espansione è attesa nel corso del 2027 su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2.

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