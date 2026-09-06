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Persona 4 Revival presenta il teppista Kanji Tatsumi con un trailer

Persona 4 Revival continua a presentare i suoi protagonisti: il nuovo trailer è dedicato a Kanji Tatsumi, il "delinquente leggendario" dal cuore grande che entra nella Squadra Investigativa.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   06/09/2026
Kanji in Persona 4 Revival

Atlus ha pubblicato un nuovo trailer dedicato ai protagonisti di Persona 4 Revival, questa volta incentrato su Kanji Tatsumi, studente dal carattere burrascoso e dall'aspetto minaccioso, ma in realtà dotato di un cuore enorme e di una lealtà incrollabile.

La descrizione ufficiale conferma questa doppia natura: "Studente del primo anno temuto da tutti, noto come il "delinquente leggendario". È schiettamente testardo e incredibilmente leale. La madre, proprietaria di un negozio di tessuti, lo rimprovera spesso per il suo aspetto ribelle. Prende a calci i suoi nemici con la Persona Take-Mikazuchi."

Si allargano i ranghi della squadra investigativa

Kanji dunque entrerà a far parte della Squadra Investigativa, il gruppo improvvisato guidato dal protagonista e composto da Yukiko Amagi, Chie Satonaka, Yosuke Hanamura e Rise Kujikawa. Insieme, questi studenti dovranno indagare su una misteriosa dimensione parallela popolata da mostri, nel tentativo di svelare la verità dietro il Canale di Mezzanotte, la inquietante trasmissione televisiva che appare solo nelle notti di pioggia e che ogni volta anticipa un nuovo omicidio nella tranquilla cittadina di Inaba.

Persona 4 Revival aggiornerà alcuni dialoghi, ma i personaggi resteranno fedeli all'originale Persona 4 Revival aggiornerà alcuni dialoghi, ma i personaggi resteranno fedeli all'originale

Vi ricordiamo che Persona 4 Revival sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC a partire dal 18 febbraio 2027. Sin dal lancio sarà incluso all'interno del catalogo dell'abbonamento PC e Xbox Game Pass.

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