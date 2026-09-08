Galaxy Z Fold 8 e lo schermo che "cede" agli angoli: Samsung chiarisce cosa sta succedendo

Diversi utenti hanno espresso preoccupazione per lo schermo del Galaxy Z Fold 8 . A quanto pare, infatti, alcuni hanno notato un'insolita flessione agli angoli del pannello , sollevando dubbi sulla possibile presenza di un difetto di fabbricazione. Samsung ha ufficialmente spiegato cosa sta succedendo.

Una funzione voluta?

Come vi abbiamo anticipato, diversi utenti hanno notato una particolare flessione agli angoli del display quando viene esercitata una leggera pressione. In sostanza, gli angoli tendevano a incurvarsi verso l'interno, in corrispondenza delle cornici. Di conseguenza, sono emerse diverse preoccupazioni per un possibile difetto di fabbricazione, ma Samsung ha voluto rassicurare gli utenti spiegando cosa sta realmente accadendo.

In una dichiarazione riportata dal quotidiano coreano BusinessPost, Samsung ha spiegato che la flessione è un comportamento del tutto normale e voluto, pensato per far fronte a situazioni in cui la sabbia e altre sostanze estranee possano rimanere intrappolate. L'obiettivo è quindi quello di fornire una sorta di ammortizzazione, prevenendo possibili danni causati da queste situazioni o da eventuali urti. Ciononostante, alcuni utenti hanno segnalato incurvamenti più o meno evidenti tra i vari dispositivi, mentre in altri casi i display erano completamente rigidi.

Continua quindi a esserci un certo scetticismo tra gli utenti, soprattutto tra coloro che stavano valutando l'acquisto del dispositivo e che ora si trovano a fare i conti con segnalazioni di questo tipo, considerando anche il prezzo piuttosto elevato. Alcuni utenti temono che questo comportamento possa avere conseguenze anche sull'impermeabilità del dispositivo.

Tuttavia, la YouTuber coreana Zoyuni ha provato a piegare gli angoli del dispositivo sott'acqua e il telefono ha continuato a funzionare perfettamente anche dopo la prova.