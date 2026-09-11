Sfrutta la nuova promo Samsung e acquista il Galaxy Z Flip8 risparmiando fino a 600 €

Non è tutto, perché lo sconto sarà cumulabile con:

Se sei interessato al nuovo pieghevole Galaxy Z Flip8 , su Samsung Online e Shop App è attualmente attiva una promozione speciale: fino alle ore 23:59 di domenica 13 settembre, infatti, verrà applicato uno sconto di 300 € per la versione da 256 GB . Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link .

Un pieghevole a conchiglia super tascabile

Questo dispositivo è pensato per essere sfruttato al meglio con FlexCam, mentre lo schermo esterno è stato ulteriormente migliorato ed è privo di cornici, più ampio e ancora più utile nell'utilizzo quotidiano. Il display è ancora più smart e supporta diverse applicazioni come NowBrief. Inoltre, il pieghevole ha uno spessore di 6,1 mm da aperto, con un peso complessivo di 180 g.

Il comparto fotografico si basa su una fotocamera principale da 50 MP e un'ultra-grandangolare da 12 MP. Infine, il dispositivo è alimentato dal processore Exynos 2600 e la batteria ha una capacità di 4.300 mAh. Ricordiamo che la promozione è valida fino a domenica 13 settembre.