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Sfrutta la nuova promo Samsung e acquista il Galaxy Z Flip8 risparmiando fino a 600 €

La nuova promozione di Samsung, disponibile per un periodo di tempo limitato, applica uno sconto di 300 € sul Galaxy Z Flip8. Assicurati di sfruttare anche i seguenti coupon per risparmiare fino a 600 € in totale.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   11/09/2026
Galaxy Z Flip8

Se sei interessato al nuovo pieghevole Galaxy Z Flip8, su Samsung Online e Shop App è attualmente attiva una promozione speciale: fino alle ore 23:59 di domenica 13 settembre, infatti, verrà applicato uno sconto di 300 € per la versione da 256 GB. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Non è tutto, perché lo sconto sarà cumulabile con:

  • Codice sconto SAMSUNG4U o SAMSUNGCLUB, per un extra sconto del 10%
  • Sconto con Samsung Account del 5%
  • Sconto extra di 100 € al checkout per i pagamenti effettuati con Samsung Pay

Combinando queste offerte potrai risparmiare fino a 600 € sul prezzo iniziale.

Un pieghevole a conchiglia super tascabile

Questo dispositivo è pensato per essere sfruttato al meglio con FlexCam, mentre lo schermo esterno è stato ulteriormente migliorato ed è privo di cornici, più ampio e ancora più utile nell'utilizzo quotidiano. Il display è ancora più smart e supporta diverse applicazioni come NowBrief. Inoltre, il pieghevole ha uno spessore di 6,1 mm da aperto, con un peso complessivo di 180 g.

Samsung annuncia i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 e Flip8 con caratteristiche ufficiali Samsung annuncia i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 e Flip8 con caratteristiche ufficiali

Il comparto fotografico si basa su una fotocamera principale da 50 MP e un'ultra-grandangolare da 12 MP. Infine, il dispositivo è alimentato dal processore Exynos 2600 e la batteria ha una capacità di 4.300 mAh. Ricordiamo che la promozione è valida fino a domenica 13 settembre.

#Sconti
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