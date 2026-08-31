Stellar Blade: come gira su Nintendo Switch 2? Shift Up svela risoluzione e framerate

Intervistato da NintendoEverything, il technical director e CTO Dongki Lee ha spiegato che il gioco raggiungerà una risoluzione di 1080p upscalati tramite DLSS quando la console è collegata al dock e di 720p upscalati in modalità portatile .

Shift Up ha condiviso nuovi dettagli tecnici sulla versione Nintendo Switch 2 di Stellar Blade: Complete Edition , concentrandosi in particolare su risoluzione e prestazioni e sull'impiego sia del DLSS di NVIDIA che dell'FSR di AMD.

60 fps in portatile e docked… ma non nativi

Per quanto riguarda il framerate, l'obiettivo è quello di offrire 60 fps in entrambe le modalità, ma non propriamente reali. Lee chiarisce infatti che il gioco renderizza una base di 30 fps, sulla quale viene applicata la frame interpolation dell'AMD FSR 3.1 per raggiungere i 60 fps.

"Il nostro obiettivo era raggiungere i 60 fotogrammi al secondo sia in modalità portatile sia in modalità docked. E in realtà abbiamo utilizzato un metodo particolare: come sapete bene, Switch 2 supporta il DLSS di Nvidia. Lo usiamo per l'upscaling, ma non dispone di alcuna funzione per la frame generation", spiega Lee.

"Quello che abbiamo fatto è prendere l'FSR 3.1 per PC di AMD e utilizzare la funzione chiamata frame interpolation per raggiungere l'obiettivo dei 60 fotogrammi al secondo. Usiamo il DLSS per l'upscaling, e poi prendiamo il risultato ottenuto e applichiamo la frame interpolation dell'FSR 3.1 per poter puntare ai 60 fotogrammi al secondo. Inoltre, era importante garantire una latenza uniforme per i giocatori. Manteniamo 30 fotogrammi al secondo per avere una base stabile e poi utilizziamo la frame interpolation per arrivare a 60."

Il gameplay di Stellar Blade su Nintendo Switch 2 in un video dalla Gamescom 2026 Stellar Blade: Complete Edition arriverà su Nintendo Switch 2 entro la fine del 2026, anche se al momento manca ancora una data di uscita precisa. Forse verrà svelata durante il vociferato Nintendo Direct di settembre?