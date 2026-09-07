The Blood of Dawnwalker e Onimusha in vetta alla classifica dei giochi più venduti in UK, crolla Elden Ring

Una top ten ricca di novità emerge dalla classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito durante la scorsa settimana, con The Blood of Dawnwalker e Onimusha: Way of the Sword nelle prime due posizioni, mentre Elden Ring crolla al di fuori delle prime posizioni.

Si è trattato di una settimana alquanto ricca di novità e la cosa si è riflessa nella top ten del mercato britannico, sebbene ci sia sempre da considerare il fatto che la classifica riportata da GfK riguarda il mercato fisico, dunque fornisce una rappresentazione sicuramente parziale delle vendite, considerando che la maggior parte di queste ormai avviene in digitale:

The Blood of Dawnwalker Onimusha: Way of the Sword Orbitals Pokémon Pokopia Tomdoachi Life: Una Vita da Sogno Mario Kart World Resident Evil Requiem Resident Evil 3 Star Wars: Zero Company The Witcher III: Wild Hunt GOTY Edition

In tutto questo bisogna rilevare che Elden Ring: Tarnished Edition, dopo un lancio di notevole livello, è subito crollato al di fuori delle prime 40 posizioni per quanto riguarda la versione Nintendo Switch 2, forse dimostrando un interesse relativamente scarso del pubblico Nintendo per il titolo in questione, mentre la versione standard persiste alla posizione 25 sulle altre piattaforme.