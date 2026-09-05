The Blood of Dawnwalker ha superato un primo, grande traguardo di vendite

The Blood of Dawnwalker ha superato un primo, importante traguardo di vendite: 1 milione di copie . L'annuncio è stato dato dal team di sviluppo, Rebel Wolves, tramite i propri canali social. È stato anche l'occasione per ringraziare la comunità che ha dato fiducia al gioco, nonostante sia una nuova proprietà intellettuale.

L'annuncio

Va detto che The Blood of Dawnwalker è stato accolto in maniera molto positiva dai videogiocatori sin dall'annuncio, perché è riuscito a toccare i tasti giusti per farsi apprezzare. Di questi tempi, vendere 1 milione di copie per una nuova proprietà intellettuale che non sia un gioco poco rifinito ottimo per i live stream, è molto difficile.

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L'Europa del XIV secolo è ormai un luogo profondamente segnato dalla guerra e dalla peste. È proprio in questo periodo di crisi che i vampiri decidono di abbandonare le ombre nelle quali sono rimasti nascosti per secoli, sfruttando il momento di debolezza degli esseri umani per riconquistare libertà e potere. Insieme a loro emergono altre creature della notte e ciò che fino a quel momento apparteneva al territorio dei miti e delle leggende diventa parte della realtà.The Blood of Dawnwalker, Rebel Wolves interviene sui problemi della versione PC È questo lo scenario nel quale si svolge la storia di The Blood of Dawnwalker. Al centro della trama c'è Coen, un giovane trasformato in un Vesperale, una creatura costretta a vivere per sempre sul confine tra il mondo degli uomini e quello della notte. La sua nuova condizione gli permette di accedere a poteri che prima non possedeva, ma lo costringe anche a confrontarsi con il rischio di perdere definitivamente la propria umanità.

Il suo obiettivo principale è salvare la famiglia, ma il percorso per riuscirci dipenderà dalle decisioni prese durante l'avventura. Coen può scegliere di sfruttare i propri nuovi poteri e affrontare le conseguenze della trasformazione, oppure cercare di preservare ciò che rimane della sua natura umana. In entrambi i casi, la questione centrale rimane la stessa: quanto è disposto a sacrificare per proteggere le persone che ama?