The Blood of Dawnwalker, Rebel Wolves interviene sui problemi della versione PC

The Blood of Dawnwalker è arrivato sul mercato con recensioni positive e un buon riscontro da parte dei giocatori, ma la versione PC sta facendo registrare alcuni problemi legati soprattutto alle prestazioni. Tra le segnalazioni più frequenti ci sono stuttering e cali del frame rate anche su configurazioni che rispettano i requisiti consigliati, oltre alla mancanza del supporto HDR e a prestazioni inferiori alle aspettative di alcuni utenti. Niente di nuovo per un lancio su PC, ma le lamentele non mancano.
Soluzioni temporanee
La situazione ha portato Rebel Wolves, lo studio di sviluppo del gioco, a intervenire direttamente sui social con una comunicazione dedicata ai problemi conosciuti. In attesa di un aggiornamento risolutivo, gli sviluppatori hanno indicato alcune possibili soluzioni temporanee.
Per esempio, ai giocatori che riscontrano fenomeni di stuttering utilizzando le modalità finestra o senza bordi viene consigliato di provare la modalità a schermo intero. Per chi invece incontra crash durante la fase di compilazione, lo studio suggerisce di aggiornare il BIOS del PC, sostenendo che l'intervento dovrebbe risolvere il problema.
Rebel Wolves è inoltre al lavoro su una correzione relativa alla possibilità di rimappare i comandi utilizzando un controller PS5. Per un problema specifico legato alla corsa, invece, il workaround suggerito consiste nel modificare la sensibilità del controller, portandola dal valore predefinito di 1,0 a 0,8.
Gli sviluppatori hanno già pubblicato alcuni aggiornamenti dopo il lancio. Le versioni 1.0.2 e 1.0.3, distribuite nei giorni successivi all'uscita, hanno sistemato dei problemi come missioni che non procedevano correttamente, il supporto al DualSense PS5 su PC e ulteriori miglioramenti alla gestione delle zone morte e degli input dei controller.