The Blood of Dawnwalker, Rebel Wolves interviene sui problemi della versione PC

The Blood of Dawnwalker è arrivato sul mercato con recensioni positive e un buon riscontro da parte dei giocatori, ma la versione PC sta facendo registrare alcuni problemi legati soprattutto alle prestazioni. Tra le segnalazioni più frequenti ci sono stuttering e cali del frame rate anche su configurazioni che rispettano i requisiti consigliati, oltre alla mancanza del supporto HDR e a prestazioni inferiori alle aspettative di alcuni utenti. Niente di nuovo per un lancio su PC, ma le lamentele non mancano.