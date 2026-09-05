Mortal Shell 2 riceve un nuovo aggiornamento: arriva la difficoltà adattiva, insieme a numerosi interventi su bilanciamento e bug

Mortal Shell 2 è piaciuto molto ai giocatori e il team di sviluppo continua ad aggiornarlo per migliorarlo ancora. La nuova patch introduce innanzitutto la Difficoltà adattiva, un'opzione facoltativa e sperimentale che modifica dinamicamente il comportamento dei nemici in funzione di come procede la partita. La funzione è disattivata di default e può essere attivata o disattivata in qualsiasi momento dalle impostazioni di gioco.

Il sistema opera in entrambe le direzioni. Se il giocatore continua a vincere gli scontri senza morire, i nemici aumentano progressivamente danno, salute e resistenze, arrivando anche a superare i valori massimi previsti dal bilanciamento originale. Al contrario, in caso di difficoltà, gli stessi parametri vengono ridotti e viene introdotto un limite al danno che un singolo attacco può infliggere rispetto alla salute complessiva, evitando che un personaggio a piena vita possa essere eliminato istantaneamente.