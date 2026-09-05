Mortal Shell 2 riceve un nuovo aggiornamento: arriva la difficoltà adattiva, insieme a numerosi interventi su bilanciamento e bug

Mortal Shell 2 è piaciuto molto ai giocatori e il team di sviluppo continua ad aggiornarlo per migliorarlo ancora. La nuova patch introduce innanzitutto la Difficoltà adattiva, un'opzione facoltativa e sperimentale che modifica dinamicamente il comportamento dei nemici in funzione di come procede la partita. La funzione è disattivata di default e può essere attivata o disattivata in qualsiasi momento dalle impostazioni di gioco.
Il sistema opera in entrambe le direzioni. Se il giocatore continua a vincere gli scontri senza morire, i nemici aumentano progressivamente danno, salute e resistenze, arrivando anche a superare i valori massimi previsti dal bilanciamento originale. Al contrario, in caso di difficoltà, gli stessi parametri vengono ridotti e viene introdotto un limite al danno che un singolo attacco può infliggere rispetto alla salute complessiva, evitando che un personaggio a piena vita possa essere eliminato istantaneamente.
Altre novità
Gli effetti dell'adattamento non sono permanenti: con il passare del tempo tendono ad attenuarsi, riportando gradualmente il gioco verso il bilanciamento standard quando cambia lo stile di gioco del giocatore. La modalità notturna rappresenta un'eccezione: può diventare più difficile, ma non viene mai resa più semplice. Al momento il gioco non comunica quando il sistema modifica la difficoltà.
Sul fronte del combattimento, la patch amplia la finestra utile per effettuare parate consecutive con il Sigillo infinito durante l'animazione di caricamento, permettendo di bloccare più colpi consecutivi. Gli effetti di stato possono inoltre essere applicati ai nemici mentre si rialzano dopo un contrattacco.
Numerosi interventi riguardano poi armi, oggetti e bilanciamento, nonché molti altri aspetti del gioco, compresi bug e problemi residui. Insomma, installate la patch per avere un gioco migliore, in attesa di altri aggiornamenti che risolvano i problemi residui.