Mortal Shell II riceve la prima grande patch: arrivano nuovi oggetti, respec e numerose ottimizzazioni

A una settimana dal lancio, Mortal Shell II riceve il suo primo aggiornamento maggiore , una patch che interviene su numerosi aspetti del gioco tra nuovi contenuti, bilanciamento, esplorazione, combattimento, prestazioni e stabilità. Lo studio ha accompagnato l'aggiornamento ringraziando la community per la risposta al lancio e per i feedback ricevuti, sottolineando come la patch rappresenti il primo intervento significativo sul gioco dopo la pubblicazione.

Le novità principali

Tra le novità più importanti ci sono le Fragile Tarstones, una nuova categoria di Tarstone che perde durabilità durante l'utilizzo e si rompe una volta esaurita. Quando questo accade, il giocatore riceve anche un Tarcore. Sono state introdotte inoltre la Glimpse Stone, che si consuma eliminando i nemici prima di trasformarsi in Glimpses, e la Egon's Stone, che permette di tornare all'ingresso di un dungeon dopo una morte.

Anche il sistema economico è stato modificato. Glimpses e Tarcores non sono più risorse finite, permettendo di potenziare tutti gli Shell e i Tarstone nel corso di una singola partita. È stato inoltre introdotto il Mether's Severance, un oggetto che consente di effettuare il respec di uno Shell: consegnandolo a Zhirelle, il giocatore può interrompere il legame con lo Shell, riportarlo allo stato iniziale e recuperare tutti i Glimpses investiti.

I Tarstone ora restituiscono più Tarcore quando vengono distrutti e chi ne aveva già potenziati alcuni prima della patch riceverà una quantità compensativa nella propria inventario. Anche il negozio di Merrick è stato ampliato, con nuovi oggetti e Tarcore disponibili dopo aver fatto determinati progressi.

Tra gli interventi dedicati alle piattaforme, il gioco ora supporta i controller Switch Pro e Switch Pro 2, con la possibilità di modificare le icone dei pulsanti. È stata inoltre migliorata la compatibilità con Steam Deck e Steam Controller, mentre la generazione dei frame è stata rivista e il supporto NVIDIA è stato esteso a un numero maggiore di schede. È stata introdotta anche l'opzione Geometry Budgets, disattivata di default, pensata per aumentare la quantità di geometria utilizzata a fronte di un maggiore consumo di memoria video.