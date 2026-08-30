Il leaker di GTA 6 avrebbe guadagnato 268.000 dollari in criptovalute grazie alla sua impresa

Il grosso leak di Grand Theft Auto 6 sembra essersi asciugato completamente, dato che non è stato più pubblicato materiale trafugato. Nelle ore successive alla pubblicazione del video di gameplay ufficiale del gioco, è emerso un conteggio più accurato di quanto ha fruttato al ladro (o ai ladri) in criptovalute, dopo che già negli scorsi giorni erano state stimate delle cifre molto alte .

Grossi guadagni

Secondo i dati disponibili sulla blockchain, il soggetto o gruppo conosciuto online come Cyberleek avrebbe trasferito circa 268.000 dollari provenienti dalle commissioni generate dalle transazioni del token $CYBERLEEK. Le operazioni sarebbero state effettuate il 27 agosto, con parte dei fondi indirizzata verso diversi wallet e piattaforme di scambio, tra cui KuCoin e CCE.Cash.

La movimentazione è stata individuata dall'utente Vice Cit di GTAForums, che ha seguito le transazioni del progetto fin dalle sue origini. Il trasferimento ha coinciso con un brusco crollo del valore del token: da circa 0,034 dollari a meno di 0,003 dollari, con una perdita superiore all'80%. Anche la capitalizzazione di mercato è scesa rapidamente, passando da circa 23,39 milioni di dollari a 3,2 milioni.

La vicenda è particolarmente controversa perché, prima del ritiro dei fondi, sarebbero stati bruciati circa 270 milioni di token, una pratica che avrebbe contribuito a sostenere artificialmente il prezzo della criptovaluta. Le stime riportate indicano inoltre che questa attività avrebbe prodotto tra 40 e 60 mila dollari soltanto attraverso le commissioni di negoziazione.

Insomma, l'iniziativa che era stata spacciata come una forma di protesta contro la progressiva scomparsa delle edizioni fisiche dei videogiochi e contro alcune pratiche dell'industria, pare che fosse più prosaicamente un modo per guadagnare sull'attesa delle persone per GTA 6.

Parallelamente, si è interrotta anche l'attività di pubblicazione dei leak di GTA 6. Cyberleek aveva diffuso 15 video non autorizzati, contenenti immagini dei protagonisti Jason e Lucia, del territorio di Leonida, di una città nudista e del prologo della storia. La diffusione dei materiali si è fermata proprio mentre Rockstar pubblicava il suo Extended Look.

GTA 6 è attualmente previsto per il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X e S.