Il leaker di GTA 6 avrebbe guadagnato 268.000 dollari in criptovalute grazie alla sua impresa

Il grosso leak di Grand Theft Auto 6 sembra essersi asciugato completamente, dato che non è stato più pubblicato materiale trafugato. Nelle ore successive alla pubblicazione del video di gameplay ufficiale del gioco, è emerso un conteggio più accurato di quanto ha fruttato al ladro (o ai ladri) in criptovalute, dopo che già negli scorsi giorni erano state stimate delle cifre molto alte.
Grossi guadagni
Secondo i dati disponibili sulla blockchain, il soggetto o gruppo conosciuto online come Cyberleek avrebbe trasferito circa 268.000 dollari provenienti dalle commissioni generate dalle transazioni del token $CYBERLEEK. Le operazioni sarebbero state effettuate il 27 agosto, con parte dei fondi indirizzata verso diversi wallet e piattaforme di scambio, tra cui KuCoin e CCE.Cash.
La movimentazione è stata individuata dall'utente Vice Cit di GTAForums, che ha seguito le transazioni del progetto fin dalle sue origini. Il trasferimento ha coinciso con un brusco crollo del valore del token: da circa 0,034 dollari a meno di 0,003 dollari, con una perdita superiore all'80%. Anche la capitalizzazione di mercato è scesa rapidamente, passando da circa 23,39 milioni di dollari a 3,2 milioni.
La vicenda è particolarmente controversa perché, prima del ritiro dei fondi, sarebbero stati bruciati circa 270 milioni di token, una pratica che avrebbe contribuito a sostenere artificialmente il prezzo della criptovaluta. Le stime riportate indicano inoltre che questa attività avrebbe prodotto tra 40 e 60 mila dollari soltanto attraverso le commissioni di negoziazione.
Insomma, l'iniziativa che era stata spacciata come una forma di protesta contro la progressiva scomparsa delle edizioni fisiche dei videogiochi e contro alcune pratiche dell'industria, pare che fosse più prosaicamente un modo per guadagnare sull'attesa delle persone per GTA 6.
Parallelamente, si è interrotta anche l'attività di pubblicazione dei leak di GTA 6. Cyberleek aveva diffuso 15 video non autorizzati, contenenti immagini dei protagonisti Jason e Lucia, del territorio di Leonida, di una città nudista e del prologo della storia. La diffusione dei materiali si è fermata proprio mentre Rockstar pubblicava il suo Extended Look.
GTA 6 è attualmente previsto per il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X e S.