Ciò che rese grande il primo Fallout oggi non interessa più, per uno degli autori

In un nuovo video pubblicato sul suo canale YouTube, Cain ha parlato del cosiddetto paradosso di Abilene , un fenomeno per cui un gruppo può evitare di mettere in discussione una cattiva idea per paura di creare conflitti o di andare contro il resto del team. Secondo Cain, è un problema piuttosto comune nello sviluppo videoludico.

Il primo Fallout è ricordato soprattutto per alcune caratteristiche molto evidenti: l'ambientazione post-apocalittica, l'umorismo nero, la libertà concessa al giocatore e le scelte capaci di modificare l'esperienza. Per Tim Cain , però, uno dei suoi autori, c'è un altro elemento che viene oggi spesso trascurato: il modo in cui il gioco venne sviluppato.

Confronto continuo

"Succede continuamente nello sviluppo dei videogiochi", ha spiegato, sottolineando però che una discussione non dovrebbe essere confusa con un litigio. "Troppe persone pensano che discutere significhi litigare, ma discutere non significa litigare".

Per Cain, quando le persone considerano ogni confronto come un conflitto, le idee finiscono per essere accettate senza essere realmente verificate. "Se consideri la discussione come un litigio, allora le idee non verranno mai messe in discussione, tanto meno testate davvero", ha osservato. Il rischio è che una caratteristica venga inserita nel gioco semplicemente perché qualcuno l'ha proposta, senza che nessuno abbia avuto il tempo o la volontà di provarla e capire se funzionasse davvero.

Il processo seguito dal team di Fallout, invece, era molto diverso. Gli sviluppatori si confrontavano costantemente sulle decisioni prese e si chiedevano se ogni elemento fosse davvero quello giusto: dalla rappresentazione delle creature al modo in cui parlavano i personaggi, fino alle dimensioni delle mappe.

"Fallout era un grande gioco perché ci strattonavamo a vicenda durante lo sviluppo, e lo facevamo con decisione", ha raccontato Cain. "Ci ponevamo domande difficili su quello che stavamo facendo. [...] Mettevamo in discussione le idee. Ne discutevamo, le difendevamo e proponevamo alternative migliori". Insomma, le idee migliori nascono dai contrasti, com'è noto (ma poco accettato).

È proprio questo confronto continuo, secondo Cain, ad aver contribuito alla qualità del gioco: non l'assenza di idee sbagliate, ma la disponibilità del gruppo a metterle alla prova e modificarle quando non funzionavano. "È qualcosa che oggi viene un po' trascurato nello sviluppo"", ha concluso.

Le riflessioni di Cain arrivano mentre Obsidian Entertainment, studio nel quale oggi lavora e che ha già realizzato Fallout: New Vegas, sarebbe impegnata su un nuovo progetto legato alla serie. Le informazioni ufficiali sul gioco sono ancora molto limitate, anche se secondo le indiscrezioni il progetto sarebbe diretto da Josh Sawyer, lead designer di New Vegas. Nel frattempo, l'attesa per un nuovo capitolo principale della serie rimane destinata a proseguire, con le edizioni remaster di Fallout 3 e Fallout: New Vegas che spezzeranno il lungo intervallo prima di Fallout 5.