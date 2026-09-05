Everybody's Gone to the Rapture diventa fotorealistico con DLSS 5, forse troppo?

La mod che permette di usare DLSS 5 anche con i giochi che non supportano questa tecnologia, sta spopolando tra gli appassionati di grafica. Molti la stanno sperimentando con moltissimi titoli, anche molto vecchi, per verificarne il funzionamento e il miglioramente effettivo della qualità delle immagini. In alcuni casi gli effetti della tecnologia IA di Nvidia sono così marcati da essere allo stesso tempo stupefacenti e inquietanti, come nel caso di Everybody's Gone to the Rapture di The Chinese Room, vecchio ormai 11 anni, che si avvicina in modo incredibilmente al fotorealismo.
Realismo o no?
Secondo Senua, l'utente del forum NeoGaf che l'ha testato, il gioco offriva già una rappresentazione particolarmente riuscita di un villaggio britannico immerso nella campagna, ma l'utilizzo di DLSS 5 con due passaggi avrebbe portato la resa visiva a un livello decisamente superiore, senza alterarne lo stile.
"Ho sempre pensato che questo gioco rappresentasse in modo splendido un villaggio di campagna britannico, ma con DLSS 5 (2 passaggi) è diventato davvero incredibile! Non fa che accentuare la nitidezza dell'atmosfera campestre."
L'autore del commento si dice inoltre sorpreso dal fatto che la propria GeForce RTX 3080 riesca a gestire DLSS 5, seppure a fatica. La resa ottenuta lo ha spinto persino a trascorrere un paio d'ore semplicemente esplorando l'ambiente e osservando i dettagli dello scenario, senza dedicarsi necessariamente alle attività principali del gioco.
Il risultato, sottolinea infine, è ancora più interessante considerando l'età del titolo, che come già detto risale a 11 anni fa. C'è da dire che l'effetto è così marcato da alterare profondamente la resa originale e modificando le atmosfere volute dagli autori. In questo senso, un uso simile di DLSS 5 porta di nuovo a ragionare non solo su cosa questa tecnologia va ad aggiungere alla grafica dei giochi, ma anche a cosa toglie, lì dove diventa semplicemente un modo per potenziare il dettaglio grafico, senza alcun accortezza per tutto il resto.