Everybody's Gone to the Rapture diventa fotorealistico con DLSS 5, forse troppo?

La mod che permette di usare DLSS 5 anche con i giochi che non supportano questa tecnologia, sta spopolando tra gli appassionati di grafica. Molti la stanno sperimentando con moltissimi titoli, anche molto vecchi, per verificarne il funzionamento e il miglioramente effettivo della qualità delle immagini. In alcuni casi gli effetti della tecnologia IA di Nvidia sono così marcati da essere allo stesso tempo stupefacenti e inquietanti, come nel caso di Everybody's Gone to the Rapture di The Chinese Room, vecchio ormai 11 anni, che si avvicina in modo incredibilmente al fotorealismo.