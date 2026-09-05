Call of Duty: Modern Warfare 2, Activision risolve le vulnerabilità della versione PC usate dai cheater

Ci sono voluti anni

La versione PC di Modern Warfare 2 era da tempo considerata problematica sotto questo aspetto, con segnalazioni che andavano dai normali cheat, come aimbot e wall hack, fino a vulnerabilità potenzialmente molto più serie. Con il nuovo aggiornamento, Activision sostiene di aver affrontato tutte quelle attualmente conosciute.

In una dichiarazione concessa a Windows Central, l'azienda ha spiegato: "Un aggiornamento pubblicato questa settimana ha risolto tutte le vulnerabilità conosciute di Modern Warfare 2. Il team continua a supportare i nostri titoli legacy, con ulteriori aggiornamenti in arrivo. Invitiamo chiunque sia a conoscenza di altri problemi a segnalarli attraverso il nostro Bug Bounty Portal."

L'intervento arriva mentre Activision sta tornando a dedicare maggiore attenzione ai vecchi capitoli di Call of Duty, che continuano a macinare ottime vendite. Le versioni classiche di Black Ops e Black Ops 2, recentemente riproposte con aggiornamenti alla sicurezza e all'infrastruttura online su PlayStation, hanno infatti riscosso un notevole interesse da parte del pubblico, che li ha comprati in massa. Altri capitoli storici disponibili su PC e tramite retrocompatibilità Xbox continuano però a essere interessati da problemi legati a hacker e sistemi anti-cheat ormai datati, che Activision non ha affrontato per anni. Che si sia, finalmente, svegliata?