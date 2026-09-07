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Un'avventura d'azione a poco più di 40€: Beast of Reincarnation per PC in sconto su Instant Gaming

Affrontate oscure minacce in Beast of Reincarnation per PC: l'action RPG arriva in offerta su Instant Gaming con un forte sconto rispetto al listino.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   07/09/2026
Beast of Reincarnation
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Un action RPG con una riduzione di prezzo da valutare con attenzione a poco tempo dall'uscita: Beast of Reincarnation è infatti proposto su Instant Gaming con uno sconto del 40% calcolato sul prezzo netto di 32,99 €, per un costo finale a 40,25 € con IVA al 22% inclusa. Prendendo come riferimento i 55,00 € del listino ufficiale, il risparmio effettivo per chi acquista tramite il negozio di key equivale a 14,75 €. Trovate il collegamento diretto nel box promozionale situato in alto per riscattare il codice e inserire subito il titolo nella vostra libreria.

Combattimenti spettacolari e mostri epici

In Beast of Reincarnation vi troverete immersi in un mondo devastato da antiche maledizioni, dove dovrete affrontare creature imponenti per spezzare il ciclo delle reincarnazioni. La struttura di gioco combina un sistema di combattimento orientato all'azione in tempo reale con la gestione di abilità mistiche, armi potenziabili e schivate tattiche necessarie per superare i boss più ostici.

L'esplorazione si sviluppa lungo ambientazioni evocative, ricche di segreti da scoprire e sfide crescenti. L'acquisto completato sul negozio di key garantisce una chiave digitale riscattabile direttamente sul vostro account Steam per PC.

#Sconti
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