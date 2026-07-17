Gallipoli ha una data d'uscita: il nuovo sparatutto sulla Prima Guerra Mondiale arriverà presto

BlackMill Games ha annunciato la data d'uscita di Gallipoli, il suo nuovo sparatutto in prima persona ambientato nella Prima Guerra Mondiale, che riproduce uno degli scontri più violenti visti all'epoca tra alleati e Impero Ottomano: sarà disponibile dal 20 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Il gioco prosegue la linea impostata dal team con la serie "WWI" e, anche in questo caso, si propone come una ricostruzione piuttosto realistica delle ambientazioni, delle situazioni e delle armi e tecnologie utilizzate all'epoca, con un'attenzione alla riproduzione storica di equipaggiamenti e tecniche di combattimento.
Si tratta di un nuovo capitolo nella serie che in precedenza ci ha portato su vari altri fronti della grande guerra con Isonzo, Tannenberg e Verdun, in questo caso spostandoci sul fronte mediorientale della guerra.
Guerra di trincea 25v25
Ovviamente non stiamo parlando della nota località costiera nel Salento, bensì dell'omonima città in Turchia, che fu teatro di uno dei più sanguinosi scontri della Prima Guerra Mondiale, che ha portato a enormi perdite da entrambe le parti in conflitto.
In Gallipoli possiamo prendere parte ad accurate ricostruzioni di scontri di trincea attraverso intense battaglie a squadre composte da 25 giocatori l'una all'interno di diverse ambientazioni fra spiagge, città, deserti e scenari costieri.
All'interno del gioco troviamo oltre 50 armi ed equipaggiamenti storicamente accurati, oltre a un gameplay che riprende elementi realistici degli scontri dell'epoca, con la possibilità di scegliere tra 10 classi di personaggio con specializzazioni specifiche.