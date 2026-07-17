0

Gallipoli ha una data d'uscita: il nuovo sparatutto sulla Prima Guerra Mondiale arriverà presto

Dopo Isonzo, Blackmill ci riporta negli scenari della Prima Guerra Mondiale con Gallipoli, nuovo sparatutto ad ambientazione storica che ha ora una data di uscita annunciata.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   17/07/2026
Una scena di Gallipoli

BlackMill Games ha annunciato la data d'uscita di Gallipoli, il suo nuovo sparatutto in prima persona ambientato nella Prima Guerra Mondiale, che riproduce uno degli scontri più violenti visti all'epoca tra alleati e Impero Ottomano: sarà disponibile dal 20 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il gioco prosegue la linea impostata dal team con la serie "WWI" e, anche in questo caso, si propone come una ricostruzione piuttosto realistica delle ambientazioni, delle situazioni e delle armi e tecnologie utilizzate all'epoca, con un'attenzione alla riproduzione storica di equipaggiamenti e tecniche di combattimento.

Si tratta di un nuovo capitolo nella serie che in precedenza ci ha portato su vari altri fronti della grande guerra con Isonzo, Tannenberg e Verdun, in questo caso spostandoci sul fronte mediorientale della guerra.

Guerra di trincea 25v25

Ovviamente non stiamo parlando della nota località costiera nel Salento, bensì dell'omonima città in Turchia, che fu teatro di uno dei più sanguinosi scontri della Prima Guerra Mondiale, che ha portato a enormi perdite da entrambe le parti in conflitto.

In Gallipoli possiamo prendere parte ad accurate ricostruzioni di scontri di trincea attraverso intense battaglie a squadre composte da 25 giocatori l'una all'interno di diverse ambientazioni fra spiagge, città, deserti e scenari costieri.

Gallipoli è il nuovo sparatutto sulla Prima Guerra Mondiale annunciato da Blackmill, dopo Isonzo Gallipoli è il nuovo sparatutto sulla Prima Guerra Mondiale annunciato da Blackmill, dopo Isonzo

All'interno del gioco troviamo oltre 50 armi ed equipaggiamenti storicamente accurati, oltre a un gameplay che riprende elementi realistici degli scontri dell'epoca, con la possibilità di scegliere tra 10 classi di personaggio con specializzazioni specifiche.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Gallipoli ha una data d'uscita: il nuovo sparatutto sulla Prima Guerra Mondiale arriverà presto