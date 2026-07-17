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Se sei alla ricerca di una nuova scheda madre dai un'occhiata alla Gigabyte B850 Eagle al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare al minimo storico il prezzo della scheda madre Gigabyte B850 Eagle.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   17/07/2026
Scheda madre Gigabyte

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo della scheda madre Gigabyte B850 Eagle: l'offerta prevede uno sconto del 33% per un costo finale di 152,37€ (minimo storico). Acquistala direttamente tramite questo link, o accedi alla pagina dedicata al prodotto cliccando sul box qui sotto: La scheda madre Gigabyte B850 Eagle è progettata per offrire una piattaforma moderna e affidabile per PC da gioco e sistemi ad alte prestazioni. Grazie al supporto per i processori AMD Ryzen serie 9000, 8000 e 7000 tramite socket AM5, permette di costruire configurazioni aggiornate e pronte per le esigenze future.

Ulteriori dettagli sulla scheda madre

Uno dei suoi punti di forza è la modalità Turbo X3D, pensata per migliorare le prestazioni durante il gaming e sfruttare al meglio i processori compatibili della famiglia Ryzen X3D. Questa funzione consente di ottenere maggiore velocità nelle applicazioni che richiedono elevate capacità di calcolo, soprattutto nei giochi più recenti.

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La scheda madre supporta memorie DDR5 ad alta velocità, con possibilità di raggiungere frequenze fino a 8200MT/s in overclock. La configurazione con quattro slot DIMM permette inoltre di installare più memoria e sfruttare la tecnologia AMD EXPO per ottimizzare automaticamente le impostazioni della RAM.

Per garantire stabilità anche sotto carico intenso, la Gigabyte B850 Eagle utilizza una gestione dell'alimentazione a 8+2+2 fasi, studiata per fornire energia costante ai componenti principali del sistema.

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