Se sei alla ricerca di una nuova scheda madre dai un'occhiata alla Gigabyte B850 Eagle al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo della scheda madre Gigabyte B850 Eagle: l'offerta prevede uno sconto del 33% per un costo finale di 152,37€ (minimo storico). Acquistala direttamente tramite questo link, o accedi alla pagina dedicata al prodotto cliccando sul box qui sotto: La scheda madre Gigabyte B850 Eagle è progettata per offrire una piattaforma moderna e affidabile per PC da gioco e sistemi ad alte prestazioni. Grazie al supporto per i processori AMD Ryzen serie 9000, 8000 e 7000 tramite socket AM5, permette di costruire configurazioni aggiornate e pronte per le esigenze future.
Ulteriori dettagli sulla scheda madre
Uno dei suoi punti di forza è la modalità Turbo X3D, pensata per migliorare le prestazioni durante il gaming e sfruttare al meglio i processori compatibili della famiglia Ryzen X3D. Questa funzione consente di ottenere maggiore velocità nelle applicazioni che richiedono elevate capacità di calcolo, soprattutto nei giochi più recenti.
La scheda madre supporta memorie DDR5 ad alta velocità, con possibilità di raggiungere frequenze fino a 8200MT/s in overclock. La configurazione con quattro slot DIMM permette inoltre di installare più memoria e sfruttare la tecnologia AMD EXPO per ottimizzare automaticamente le impostazioni della RAM.
Per garantire stabilità anche sotto carico intenso, la Gigabyte B850 Eagle utilizza una gestione dell'alimentazione a 8+2+2 fasi, studiata per fornire energia costante ai componenti principali del sistema.