Google Pixel 11a si farà: Google ha avviato lo sviluppo del suo nuovo (e prossimo) medio-gamma

Tra questi figurano cubs, grizzly, kodiak e yogi , identificati rispettivamente con Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold .

L'indizio arriva dall'analisi della versione 230.0.946661649-publicbeta-pixel dell'app Google Telefono, all'interno della quale sono stati individuati diversi nomi in codice associati ai prossimi dispositivi dell'azienda di Mountain View.

Qual è il nome in codice del Google Pixel 11a?

Nello stesso elenco compare anche il nome formosan, che secondo le informazioni emerse sarebbe il nome interno assegnato a Google Pixel 11a. La presenza di questo riferimento nel codice dell'app rappresenta un ulteriore segnale che il progetto sarebbe già entrato nella fase di sviluppo, nonostante il dispositivo sia ancora lontano dalla commercializzazione.

Secondo le tempistiche adottate da Google negli ultimi anni, il nuovo modello di fascia media potrebbe essere presentato nel marzo 2027, seguendo lo stesso calendario utilizzato per il lancio di Pixel 10a.

In realtà il nome in codice formosan non è una novità assoluta. Era infatti già apparso in diverse indiscrezioni circolate online nel corso dell'ultimo anno, ma la sua presenza all'interno del software ufficiale di Google rafforza l'ipotesi che lo sviluppo del dispositivo sia effettivamente in corso.