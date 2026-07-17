Google Pixel 11a si farà: Google ha avviato lo sviluppo del suo nuovo (e prossimo) medio-gamma

Nonostante Google debba ancora presentare ufficialmente la nuova famiglia Pixel 11, in rete iniziano già ad emergere le prime informazioni relative al futuro Google Pixel 11a, lo smartphone destinato alla fascia media che dovrebbe debuttare il prossimo anno.
L'indizio arriva dall'analisi della versione 230.0.946661649-publicbeta-pixel dell'app Google Telefono, all'interno della quale sono stati individuati diversi nomi in codice associati ai prossimi dispositivi dell'azienda di Mountain View.
Tra questi figurano cubs, grizzly, kodiak e yogi, identificati rispettivamente con Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold.
Qual è il nome in codice del Google Pixel 11a?
Nello stesso elenco compare anche il nome formosan, che secondo le informazioni emerse sarebbe il nome interno assegnato a Google Pixel 11a. La presenza di questo riferimento nel codice dell'app rappresenta un ulteriore segnale che il progetto sarebbe già entrato nella fase di sviluppo, nonostante il dispositivo sia ancora lontano dalla commercializzazione.
Secondo le tempistiche adottate da Google negli ultimi anni, il nuovo modello di fascia media potrebbe essere presentato nel marzo 2027, seguendo lo stesso calendario utilizzato per il lancio di Pixel 10a.
In realtà il nome in codice formosan non è una novità assoluta. Era infatti già apparso in diverse indiscrezioni circolate online nel corso dell'ultimo anno, ma la sua presenza all'interno del software ufficiale di Google rafforza l'ipotesi che lo sviluppo del dispositivo sia effettivamente in corso.
Non abbiamo, al momento, info sulla scheda tecnica del Google Pixel 11a
Al momento non sono emerse informazioni sulle caratteristiche tecniche del futuro smartphone. Non si conoscono quindi dettagli riguardanti processore, comparto fotografico, display o batteria. Le indiscrezioni si limitano esclusivamente all'identificazione del nome in codice e alla conferma dell'avvio dei lavori sul progetto.
L'attenzione degli appassionati è ora rivolta alle possibili novità che Google potrebbe introdurre con questa nuova generazione. Il modello di fascia media più recente, infatti, aveva ricevuto diverse critiche per un aggiornamento hardware ritenuto poco significativo rispetto al predecessore. Per questo motivo molti utenti sperano che Pixel 11a possa proporre miglioramenti più evidenti.